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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۹

با بازی سرابی/

یعقوبی تئاتر تلویزیونی "خانم سویج عجیب" را کلید می‌زند

یعقوبی تئاتر تلویزیونی "خانم سویج عجیب" را کلید می‌زند

تئاتر تلویزیونی "خانم سویج عجیب" به کارگردانی محمد یعقوبی فردا پنج آبان‌ماه برای پخش از شبکه چهار کلید می‌خورد.

احمد آسوده در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تئاتر تلویزیونی بر مبنای نمایشنامه جان پاتریک و ترجمه آندرانیک خچومیان در یک قسمت 90 دقیقه‌ای به کارگردانی هنری محمد یعقوبی تولید می‌شود. داستان درباره زنی است که به آسایشگاه روانی می‌رود و عده‌ای با بهانه کردن ناراحتی روانی او قصد تصاحب اموالش را دارند.

وی در ادامه افزود: در تئاتر تلویزیونی "خانم سویچ عجیب" فریده سپاه‌منصور، رزیتا غفاری، آیدا کیخایی، علی سرابی، معصومه رحمانی، فرهاد تجویدی و ... بازی می‌کنند. تا پایان امسال قصد داریم کاری هم با سعید کشن‌فلاح تهیه کنم.

عوامل این تئاتر تلویزیونی عبارتند از تیرداد رضایی صدابردار، علامه، کاظمی و پویا تصویربرداران، نوید فرح‌مرزی و مژگان ناظمی گریم و فریبا رحمانی طراح صحنه و لباس.

کد مطلب 971393

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