احمد آسوده در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تئاتر تلویزیونی بر مبنای نمایشنامه جان پاتریک و ترجمه آندرانیک خچومیان در یک قسمت 90 دقیقهای به کارگردانی هنری محمد یعقوبی تولید میشود. داستان درباره زنی است که به آسایشگاه روانی میرود و عدهای با بهانه کردن ناراحتی روانی او قصد تصاحب اموالش را دارند.
وی در ادامه افزود: در تئاتر تلویزیونی "خانم سویچ عجیب" فریده سپاهمنصور، رزیتا غفاری، آیدا کیخایی، علی سرابی، معصومه رحمانی، فرهاد تجویدی و ... بازی میکنند. تا پایان امسال قصد داریم کاری هم با سعید کشنفلاح تهیه کنم.
عوامل این تئاتر تلویزیونی عبارتند از تیرداد رضایی صدابردار، علامه، کاظمی و پویا تصویربرداران، نوید فرحمرزی و مژگان ناظمی گریم و فریبا رحمانی طراح صحنه و لباس.
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