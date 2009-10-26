گلستان قطب تولید میگو وانامی کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ کارکنان شیلات استان، افزود: فعالیتهای شیلات استان در بخش تولید و رها سازی بچه ماهی نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات شیلات عدم همگنی اعتبارات تخصیصی با اعتبارات جاری و عمرانی است که علی رغم پیگیری های انجام شده تاکنون نتیجه قابل قبولی در این زمینه حاصل نشده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی گزارشی از روند اعتباری چهارسال اخیر ارائه و عنوان کرد: به رغم تلاشهای استانی و پیگیری های متعدد هنوز کسری اعتبارات به صورت پایدار حل و فصل نشده و هنوز دامنگیر شیلات است.

محمدرضا اشرفی افزود: هرچند مسئولان استانی در پایان سال از محل اصلاح قانون و یا متمم به صورت مقطعی این امر را تسکین داده اند اما در طول سال استرس ناشی از کسری بودجه مشکلات عدیده ای را در مسیر رسیدن به اهداف سازمانی ایجاد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمان بشمار می رود از حضور کارشناسان امور اداری سازمان شیلات ایران در جهت آشنایی پرسنل شیلات گلستان با آخرین دستورالعملهای قانون خدمات کشوری خبر داد.

وی گفت: این قانون شامل 15 فصل بوده که در 125 ماده تصویب شده است که بخش هایی از فصل دهم این قانون در حال اجراست و پس از ارسال آیین نامه های فصلهای دیگر مجددا کارشناسان توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی شیلات ایران در گلستان حضور پیدا خواهند کرد.