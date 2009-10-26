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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

رقابت هنرمندان گرافیست جهان اسلام آغاز شد

هنرمندان گرافیست 38 کشور در سومین دوسالانه بین‌المللی گرافیک جهان اسلام عصر دیروز در موسسه فرهنگی هنری صبا رقابت خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گشایش این دوسالانه با حضور چهره‌هایی چون دکتر محمود جوادی پور پیشکسوت گرافیک معاصر ایران، احمد اسفندیاری، حسین مجوبی، سهراب هادی، رضابانگیز، حبیب الله صادقی، ابراهیم حقیقی، فتح الله مرزبان، فرزاد ادیبی، مرتضی حیدری، دکتر حسن بلخاری ، مهین افشارپور و جمعی از میهمانان خارجی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

سومین دوسالانه گرافیک بین‌المللی جهان اسلام از این دوره در بخش‌هایی چون طراحی پوستر، طراحی جلد کتاب و نشریات و طراحی نشانه فعالیت خواهد کرد. در مراسم افتتاحیه این جشنواره بین‌المللی حجت السلام والمسلمین علی‌اکبر محتشمی پور دبیر کل کمیته دفاع از حقوق مردم فلسطین از بخش فلسطین بازدید کرد.

 آثار هنرمندان شرکت کننده در این دو سالانه در نگارخانه‌های ممیز، آینه، خیال و صبا در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

کد مطلب 971395

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