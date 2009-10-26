معاون پژوهشی آموزش و پرورش از غرفه مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان صبح روز دوشنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش درباره ثبت 14 پرونده تخلف دانشگاه جامع علمی کاربردی در دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش با تایید اصل خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر گفت: بنده در مصاحبه خود 14 پرونده را عنوان نکردم و تنها گفته ام که نسبت به اقدام برخی دانشگاهها در تدریس کتابهای آموزش و پرورش کتبا به مراجع قانونی اعتراض کرده ایم.

محمدیان ادامه داد: پرونده ما با این دانشگاهها مفتوح است و ما آن را پیگیری می کنیم.

گفتگوی تفصیلی خبرگزاری مهر در این باره با رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به زودی منتشر خواهد شد.