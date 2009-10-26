ایران در بحث بنزین آسیب پذیر نیست/ اعتقادی به وجود مافیا در نفت ندارم

کاظم وزیری هامانه که در حاشیه بازدید خود از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در پاسخ به سئوالی پیرامون وجود مافیا در بخش نفت خاطر نشان کرد: من اعتقادی به وجود مافیا در نفت ندارم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا هم اکنون در بخش نفت مافیا وجود دارد یا خیر گفت: این را باید از وزیر جدید نفت بپرسید.

وزیری هامانه در عین حال اذعان کرد که دست هایی ممکن است در بیرون از بدنه وزارت نفت در خصوص نفت وجود داشته باشد اما در خود وزارت نفت چنین مافیایی وجود ندارد.

وزیر سابق نفت در پاسخ به سئوال دیگر مهر پیرامون تهدیدهای ایالات متحده به تحریم ایران در بخش بنزین، تصریح کرد: من تصور نمی کنم در دنیای امروز بتوان کشوری را در بحث با اهمیت بنزین تحریم کرد.

وی افزود: ایران در اوج جنگ تحمیلی قطعات پیشرفته هواپیما را وارد می کرد. بنابراین در شرایط فعلی چندان سخت نیست که ایران بخواهد بنزین وارد کند.

وزیری هامانه در پایان بیان داشت: در شرایط فعلی ایران توانمندی هایی را دارد که بتواند در عرصه بنزین به خودکفایی برسد.