پرونده "ارکیده" با 4400 شاکی بزودی مختومه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری در مراسم تودیع خود از سرپرستی دادسرای کارکنان دولت و معارفه خود به عنوان معاون قضائی دادستان تهران که صبح روز دوشنبه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با حضور دادستان تهران برگزار شد به حساسیت وظیفه دادسرای کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: متهمان دادسرای کارکنان دولت افراد تراز اول مملکت و افرادی متشخص هستند و با متهمان معمولی کاملاً متفاوت می باشند و نحوه رسیدگی به این پرونده ها شیوه خاص خود را می طلبد و صدور قرار تامین برای این افراد با افراد معمولی جامعه متفاوت است.

معاون قضائی دادستان تهران تصریح کرد: متهمان دادسرای کارکنان دولت قبل از دعوت به این دادسرا جزو مقامات مسئول و صاحب نام بودند و احضار و جلب آنان وقتی رسانه ای می شود دشمنان از این امر سوء استفاده می کنند. در حالی که روزانه صدها هزار متهم روانه زندانها می شوند و هیچکس متوجه نمی شود.

وی رسیدگی به پروژه ارکیده را در دادسرای کارکنان دولت از جمله پرونده هایی ذکر کرد که تلاشهای بسیاری در ارتباط با آن صورت گرفت.

جعفری تصریح کرد: پرونده ارکیده از سال 82 تا 85 در دادسرای شهر ری مطرح بود و پس از آن به تهران و به شعبه اول بازپرسی ارجاع شد.

وی گفت: این پرونده 4400 نفر شاکی داشت که سعی شده تا کنون از طریق فروش زمینهای متهم مبالغی به شکات پس داده شود و باید بگوییم در آینده نزدیک این پرونده مختومه خواهد شد.

معاون قضائی دادستان تهران همچنین به پرونده گلدکوئیست با 5 هزار نفر شاکی اشاره کرد و گفت: اقدامات و تلاشهای بسیاری در جهت رسیدگی به این پرونده با تعداد شکات بالا صورت گرفت و توانستیم حق و حقوق تعدادی از شکات را پرداخت کنیم.