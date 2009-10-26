اولین سمینار مشتری مداری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار مشتری مداری پیشرفته طی دو روز با عناوین «مشتری مداری پیشرفته 1» و «مشتری مداری پیشرفته 2» در آبان و آذر ماه سال جاری برگزار می شود.

ارائه موضوعات جدید در حوزه مشتری مداری در دستور کار این سمینار قرار دارد.