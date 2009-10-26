اولین سمینار مشتری مداری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار مشتری مداری پیشرفته طی دو روز با عناوین «مشتری مداری پیشرفته 1» و «مشتری مداری پیشرفته 2» در آبان و آذر ماه سال جاری برگزار می شود.
ارائه موضوعات جدید در حوزه مشتری مداری در دستور کار این سمینار قرار دارد.
اولین سمینار مشتری مداری پیشرفته در دو بخش در آبان و آذرماه سالجاری توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار مشتری مداری پیشرفته طی دو روز با عناوین «مشتری مداری پیشرفته 1» و «مشتری مداری پیشرفته 2» در آبان و آذر ماه سال جاری برگزار می شود.
ارائه موضوعات جدید در حوزه مشتری مداری در دستور کار این سمینار قرار دارد.
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