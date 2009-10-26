  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

اولین سمینار مشتری مداری برگزار می شود

اولین سمینار مشتری مداری پیشرفته در دو بخش در آبان و آذرماه سالجاری توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار مشتری مداری پیشرفته طی دو روز با عناوین «مشتری مداری پیشرفته 1» و «مشتری مداری پیشرفته 2» در آبان و آذر ماه سال جاری برگزار می شود.

ارائه موضوعات جدید در حوزه مشتری مداری در دستور کار این سمینار قرار دارد.

کد مطلب 971403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها