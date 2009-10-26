80 درصد روستاهای کلاردشت با مشکل شدید آب روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، عزت الله جعفرصالحی پیش از ظهر دوشنبه درجمع اعضای شش روستای محروم اغوزداربن ، گلامره ، برار، حریث ، شهرستان وگرمابک در مسجدمحل روستای حریث با اشاره به مشکلات روستاهای کلاردشت گفت: متاسفانه یکی از معضلات روستاهای منطقه بالاخص روستاهای محروم بیرون بشم و کوهستان مرزن آبادازبخش کلاردشت کمبودآب شرب مردم منطقه است.

جعفر صالحی گفت: 80 تا 90 درصدروستاهای ماتحت پوشش آب وفاضلاب روستایی نیستند و مسئولان آب روستایی هیچ مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرند. البته تعدادی از روستاهایی که تحت پوشش آب روستایی قرار دارند با مشکلی بدتر از دیگر روستاهای تحت پوشش آب روستایی روبرو هستند.

رئیس شورای بخش در خصوص محرومیت مالی برای آب 70 درصد از روستاهای منطقه افزود: اگر بودجه ای برای آب روستایی به شهرستان چالوس بیاید اول ازهمه از رئیس اداره آب شهرستان دعوت می شود تا برنامه کاری آب روستایی را تعریف کند حال اینکه رئیس اداره آب تنها می تواند برای 20 درصد ازروستاهای تحت پوشش خود اعتبار جذب کند.

به گفته وی، هیچ مبلغی برای تامین آب و بهسازی شبکه های فرسوده دیگرروستاهای خارج از شبکه آب روستایی خبری نخواهد بود.

صالحی خاطرنشان کرد: راه روستایی پس ازمشکل آب از دیگر معضلات مناطق کوهستانی است که به توجه ویژه مسئولان راه استان نیازمند است چراکه اگر به صورت ویژه به آن نگاه نشود هیچگاه راه روستایی قابل قبولی نخواهیم داشت.

وی با انتقاد از اداره راه چالوس و نوشهر گفت: اداره راه چالوس و نوشهردر ساختن راه روستای گلامره بد عمل کرده است به گونه ای که هزینه کردن بودجه دولتی بدون کارشناسی شده در ساخت این راه روستایی قابل بررسی و پیگیری است.