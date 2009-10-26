قایقرانان گلستانی 45 مدال طلا کسب کردند

سیدعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود هیئت قایقرانی استان در سال جاری موفق به کسب 100 مدال طلا در مسابقات منطقه ای و کشوری شود.

وی اظهار داشت: قایقرانی یکی از شاخص ترین هیئتهای ورزشی استان بوده که در سال جاری به همراه هیئت کبدی و دو و میدانی به عنوان سه هیئت برتر گلستان معرفی شد.

وی خاطرنشان کرد: از افتخارات هیئت قایقرانی در سال جاری به کسب مقام نائب قهرمانی در پانزدهمین دوره مسابقات قایقرانی کشور با چهار مدال طلا، 10 نقره و شش برنز بوده است.

به گفته حسینی، همچنین تیم مقاومت بسیج گلستان نیز با کسب هفت مدال طلا و یک نقره در دور رفت مسابقات باشگاهی کشور مقام اول را کسب کرد.

وی همچنین از کسب مقام دوم تیم هیئت قایقرانی بزرگسالان گلستان خبر داد و تصریح کرد: اعزام عادل مجللی به مسابقات جهانی جوانان در مسکو و کسب مقام هشتم در این دروه از مسابقات برای نخستین بار در سطح کشور از افتخارات این هیئت در شش ماه اول سال جاری است.

رئیس هیئت قایقرانی گلستان حضور سه تن از ورزشکاران گلستانی در اردوی تیم ملی و کسب مقام اول ماراتن جوانان را نیز به عنوان عملکرد مثبت قایقرانی استان برشمرد و اظهار داشت: کسب مقام چهارم ماراتن جوانان آسیا توسط مرتضی رستمی از گلستان و دعوت از تیم قایقرانی گلستان در مسابقات تاجیکستان و روسیه نیز بخشی از فعالیتهای انجام شده هیئت قایقرانی در سال جاری است.

وی کسب مقام اول تیم مقاومت بسیج بانوان گلستانی را نیز یکی دیگر از افتخارات این هیئت در سال جاری برشمرد و از جوانان و بانوان علاقمند جهت فعالیت در این رشته ورزشی دعوت به عمل آورد.

رئیس هیئت قایقرانی استان در پایان با تأکید به جایگاه گلستان به عنوان سه استان برتر کشور در رشته آبهای آرام خواستار توجه بیشتر مسئولان به این هیئت شد.