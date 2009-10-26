تاکید کلانشهرها به تخصیص چهار هزار میلیارد تومان برای حل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی اظهارکرد: در هجدهمین نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک کلانشهرهای کشور که اخیرا برگزار شد این موضوع مورد تاکید و درخواست اعضا قرار گرفت که اگر برای رفع معضل ترافیک عزم جدی وجود دارد و حمل ونقل عمومی را یک نیاز استراتژیک کلانشهرها می دانیم باید منابع مورد نیاز این مهم تامین شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون حمل و نقل ومدیریت مصرف سوخت سالانه باید 4 هزار میلیارد تومان برای حمل و نقل درون شهری اختصاص یابد که سالهای گذشته این مهم محقق نشد اما بر اساس قولهای مساعد داده شده امیدواریم در بودجه سال 89 شاهد تحقق بودجه 4 هزار میلیارد تومانی برای توسعه حمل و نقل عمومی و حل معضل ترافیک باشیم.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه تحقق آنچه بر اساس قانون باید به حمل و نقل درون شهری اختصاص یابد نیازمند اهتمام جدی نمایندگان مردم در مجلس و دولت است اظهارکرد: در صورت تحقق بودجه 4 هزار میلیارد تومانی می تواینم ضمن احداث سالانه حداقل 20 کیلومتر مترو نسبت به تکمیل سریع شبکه خطوط اتوبوسرانی تندرو (BRT)، ارتقای کیفیت و خدمات رسانی در تاکسیرانی، به کارگیری هرچه بیشتر سیستمهای هوشمند در مدیریت ترافیک و ایجاد زیرساختهای ترافیکی در تهران امیدوار باشیم.

تشکری هاشمی افزود: همچنین در آخرین نشست حمل و نقل و ترافیک کلانشهرهای کشور بر همکاری علمی وتخصیی بین کلانشهرها تاکید شد تا در آینده شاهد هماهنگی کامل کلانشهرها و اعمال مدل یکپارچه مدیریت ترافیک باشیم و دیگر اقدامات محلی و محله و تکرار تجربیات ناموفق صورت نگیرد.