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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

دو جایزه دیگر برای فیلم جنگی سینمای کانادا

دو جایزه دیگر برای فیلم جنگی سینمای کانادا

درام جنگی تاریخی "پشندیل" همچنان به موفقیت‌های خود به عنوان یکی از بهترین آثار سینمای کانادا در سال‌های اخیر ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم به کارگردانی پل گراس یکشنبه شب در مراسم سالیانه جوایز انجمن کارگردانان کانادا، جایزه بهترین فیلم داستانی را دریافت کرد. این فیلم حماسی جنگی از آغاز سال 2009 شش جایزه از جمله بهترین فیلم کانادا در مراسم جینی ـ جایزه سالیانه سینمای این کشور ـ را دریافت کرده است.

داستان فیلم "پشندیل" در میانه جنگ جهانی اول رخ می‌دهد. در مراسم جوایز انجمن کارگردانان کانادا همچنین کارول اسپایر برای این فیلم جایزه بهترین طراحی صحنه را به خود اختصاص داد. علاوه بر آن جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری هم به اسپایر اهدا شد. او در 9 فیلم دیوید کراننبرگ فیلمساز نامدار کانادایی طراحی صحنه را انجام داده است.

کد مطلب 971419

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