نگاه ایران به مقوله تامین امنیت مبتنی بر عدالت و خدمت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی که امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی استان سیستان و بلوچستان در مدرسه عالی شهید مطهری تهران سخن می گفت تاکید کرد: نگاه جمهوری اسلامی ایران به مقوله تامین امنیت بر خلاف آمریکا بر مبنای پارادایمی مبتنی بر عدالت و خدمت به مردم و ارتباط با آنان است و همین رویکرد نظام اسلامی را در برابر همه تهدیدهای داخلی و خارجی طی 30 سال گذشته مصون کرده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گسترش عدالت، خدمت به محرومان و تقویت رابطه حکومت و ملت را بسترهای اساسی تامین امنیت و تحقق پیشرفت خواند و گفت: این راهبرد که ایران تامین امنیت خود را بر این مولفه بنا کرده واقعیتی است که دشمنان همچنان از فهم و درک آن عاجزند.

جلیلی با اشاره به ناکامی قدرت های جهانی درتامین امنیت پایدار با وجود به کارگیری پیچیده ترین و پیشرفته ترین تمهیدات و تجهیزات امنیتی و نظامی و دارا بودن زرادخانه های هسته ای و غیر هسته ای افزود: در مقابل جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت عظیم مردمی در تامین امنیت در برابر همه توطئه ها برای متزلزل ردن نظام و انقلاب پابرجا ایستاده و روز به روز بر استقرار و ثبات آن افزوده می شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تجلیل از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تامین امنیت با استفاده از سازوکارهای مبتنی بر خدمت به محرومان و تقویت ارتباط صمیمی با مردم افزود: استمرار این رویکرد قطعا تقویت کننده امنیت پایدار، وحدت و پیشرفت خواهد بود.

جلیلی در آمیخته شدن خون های پاک شهدای سپاه به ویژه سردار شهید نورعلی شوشتری و هموطنان غیور بلوچ در حادثه تروریستی اخیر را موجب تقویت وحدت دانست و گفت: در سایه جان فشانی های سپاه در دفاع از نظام، ارزش ها و امنیت ملی و به برکت خون شهدای سنی و شیعه، بلوچ و فارس و سپاه و عشایر، امنیت پایدار مبتنی بر خدمت، عدالت و ارتباط محکم دولت و ملت بیش از پیش تثبیت خواهد شد.