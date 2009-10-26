به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل گفت: امروز فضای رسانهای خوب و مناسبی در کشور ما حاکم است و هیچکس و هیچ چیز به غیر از مقدسات از انتقادات رسانهها و مطبوعات در امان نیست.
وی با اشاره به اینکه در برخی روزنامههای کشور از صفحه اول تا آخر اخبار منفی علیه حکومت و دولت وجود دارد تصریح کرد: با توجه به فضای باز رسانهای هیچکس و دستگاهی برای این روزنامهها و انتقادات آنها مزاحمت ایجاد نمیکنند.
حدادعادل اظهار داشت: آنچه باعث مزاحمت برای رسانهها میشود نشر دروغ، فحاشی و تهمت است که این فضا را تحت تأثیر قرار میدهد. هر چند که ملت قادر به تشخیص اینکه چه کسی دروغ میگوید و چه افرادی پشت نقاب انتقاد خود را مخفی کرده و قصد ضربه زدن به نظام و حکومت را دارند از کسانی که انتقاد سازنده میکنند هستند.
نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه امروز مطبوعات روز به روز به سمت تحول در عالم رسانه پیش میروند افزود: اگر امکانات رسانهای امروز جهان را با 30 سال پیش مقایسه کنیم درمییابیم که امروز دنیای دیگری در عرصه اطلاع رسانی پدیدار شده است.
وی تأکید کرد: افکارعمومی در اداره جامعه اهمیت زیادی برای رسانه قائل است و نقش مطبوعات در اداره کشور بر هیچکس پوشیده نیست.
حدادعادل گفت: مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد قانون جامع رسانه را در دوره هشتم تصویب کند. در کمیسیون فرهنگی این تصمیم را به اطلاع وزیر قبلی و فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانده و از آنها خواستهایم هرچه زودتر یک قانون جامعتر شامل همه رسانههای جدیدی که در قانون قبلی نبوده و یا به آنها توجه نشده تدوین کنند تا از نظر قانونگذاری هم پا به پای گسترش عالم رسانه و متناسب با این قضا باشیم.
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