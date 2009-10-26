180 میلیارد تومان قبوض جریمه وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا جهانگیری روز دوشنبه با حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا به خبرنگاران گفت: طی هفت ماه گذشته 17 میلیون و 400 هزار قبض جریمه توسط پلیس برای متخلفان صادر شده که 600 هزار تخلف آن از طریق دوربینهای نظارتی پلیس در تهران ثبت شده است.

وی در رابطه با کنترل تخلفات گفت: پلیس تنها یک سوم تخلفات را می تواند کنترل کند.

سرهنگ جهانگیری با اشاره به تخلفات خودروهای گفت: تخلفات خودروهای دولتی از طریق وزارت دارایی پیگیری می شود و در اقدام جدید تخلفات تاکسیها و اتوبوسهای شرکت واحد تهران به سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی اعلام می شود.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با اشاره به بیشترین تخلف ثبت شده گفت: بیشترین تخلف مربوط به فردی بوده است که یک شرکت لیزینگ خودرو تاسیس کرده بود و 97 میلیون تومان تخلفات مجموع خودروهایی بوده است که به نام فرد ثبت شده است و در حال حاضر تمامی مبلغ وصول شده است.

جهانگیری ادامه داد: از این پس شهروندان می توانند تخلفات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند.

در ادامه سرهنگ رضایی مجد رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: از اول سال جاری تا کنون یک میلیون و 600 هزار گواهینامه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است و طی هفت ماه گذشته 70 هزار گواهینامه هوشمند صادر شده است.