به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دوشنبه چهارم آبان‌ماه با حضور هادی عظیمی نماینده مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، بهروز غریب‌پور استاد مشاور جشنواره، سلطانی معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه هنر و فریبا عدمی رییس گروه امور فرهنگی وزارت علوم برگزار شد.

در ابتدای این نشست عیسی نوری دبیر جشنواره یازدهم به ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری این دوره پرداخت. در ادامه بهروز غریب‌پور گفت: یازدهمین دوره جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی از ابتدا تا امروز سرشار از فراز و نشیب‌ و همچون همیشه با موانعی روبرو بوده که خوشبختانه با تلاش دبیر جشنواره و همکارانش از پیش پای جشنواره برداشته شده است. نکته مهم این است که هنوز برگزاری جشنواره از سوی دانشگاهها جدی گرفته نشده و شاید در دستور کار مسئولین قرار نگرفته است.

وی افزود: این در حالی است که نبض جشنواره برای ابراز شایستگی‌های جوانان و ورودشان به جهان علم مهم است. دبیر جشنواره یازدهم تلاش‌های بسیاری کرد و شاید یکی از ویژگی‌های این دوره این است که مدیری جوان وارد عرصه مدیریت هنری شده و این امر باعث می‌شود که مدیران جوان در عرصه فرهنگی پا به میان بگذارند.

غریب‌پور خاطرنشان کرد: دانشجویان ما در شرایط محدود تلاش می‌کنند و دانشگاههای ما دارای کمترین امکانات اجرایی هستند. شاید این جشنواره مسئولان ما را به این وادارد که جشنواره عروسکی حرکتی در عرصه فرهنگی و تئاتر عروسکی است و باید در دانشگاهها سالن‌های مجهز برای ساخت عروسک و فعالیت‌های مرتبط به آن ساخته شود. متأسفانه وقتی به بحث تخصیص بودجه می‌رسیم شاهدیم که تخصیص‌دهندگان بودجه با اهمیت تئاتر و تئاتر عروسکی و جشنواره دانشجویی آشنا نیستند.

وی با اشاره به اهمیت دادن به حوزه ورزش و فراهم کردن شرایط مناسب برای مدال‌آوران رشته‌های مختلف در سطح بین‌المللی،‌ نبود شرایط و امکانات مناسب برای فعالین عرصه هنر به خصوص تئاتر و تئاتر دانشجویی را مناسب ندانست و گفت: به نظر من این وظیفه کمیسیون فرهنگی مجلس است که اهمیت تئاتر را درک کند و نهادهای دیگر را برای حمایت از تئاتر دانشجویی به حرکت درآورد.

این مدرس و کارگردان تئاتر و تئاتر عروسکی معتقد است که فعالیت‌های جشنواره دوازدهم تئاتر عروسکی دانشجویی باید از امروز آغاز و اهمیت و جایگاه جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویی به درستی تعریف و درک شود. وی ارزیابی دقیق فعالیت‌های صورت گرفته در گذشته را امری مهم دانست که باعث دقیق نگاه کردن به جشنواره و برگزاری آن می‌شود.

غریب‌پور تأکید کرد: دانشکده‌های ما در حوزه تئاتر عروسکی با کمبودهایی روبرو هستند. وزارت علوم برای تجهیز و برنامه حمایت از تئاتر عروسکی و تئاتر دانشجویی باید برنامه‌ریزی بیشتر داشته باشد. در امور مختلف دانشجویی باید در هر زمینه تخصیص اعتبار باشد که متأسفانه تخصیص در حوزه هنر بسیار اندک است. همواره به تئاتر و حرکات دانشجویی حقیرانه نگاه می‌شود و تنها زمانی که نقدی به میان می‌آید بودجه جشنواره کمی زیاد می‌شود. نگذاریم جوانان در حرکات دانشجویی مأیوس شوند.

در ادامه عظیمی در نبود محسن اسلامی مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: وزارت علوم در حد توان خود کوتاهی نکرده و سعی‌مان حمایت از فعالیت‌های مختلف دانشجویی است. باور اداره‌کل فرهنگی حمایت است و این باور وجود دارد که باید این حمایت افزایش پیدا کند. معتقدیم حمایت کنون کفایت نمی‌دهد و از این رو پیشنهاد شکل‌گیری معاونت‌های فرهنگی جداگانه برای هر یک از دانشگاه‌ها مطرح شده است. معتقدیم باید به فعالیت‌های فرهنگی نگاه فرهنگی شود.

سلطانی نیز در ادامه این نشست درخصوص نحوه حمایت دانشگاه هنر و مشخص شدن وظایف این دانشگاه و وزارت علوم در سیاست گذاری جشنواره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویی گفت: به دلیل مشکلاتی که برای دبیر پیشین دوره یازدهم تئاتر عروسکی دانشجویی پیش آمد و معرفی دبیر با تأخیر همراه بود شورای سیاست‌گذاری دیرتر شکل گرفت و از این رو به یک سیاستگذاری کلان برای جشنواره نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: دوره دهم جشنواره با بودجه کامل وزارت علوم شکل گرفت و تالار هنر با امکانات و نیروی انسانی در برگزاری جشنواره همکاری داشت. امسال دوستان به این سمت حرکت کردند که بخشی از بودجه توسط وزارت علوم پرداخته شود و بخشی نیز توسط مراکز فرهنگی و دانشگاه‌های مختلف حمایت و کمک شود. بهتر است دستورالعمل مشخص برای برگزاری جشنواره در دوره‌های بعد را داشته باشیم.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی دانشجویی از 7 تا 14 آذرماه در تهران برگزار می‌شود.