اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود آنکه 13 ماه از حکم سرپرستی من می گذرد همچنان با جدیت به کار خود ادامه خواهم داد و صدور یا عدم صدور حکم ریاست برای من فرقی نمی کند.

وی افزود: تا کنون هیچ گونه پیگیری درباره مشخص شدن وضعیت ریاست دانشگاه و یا صدور حکم ریاست خود انجام نداده ام.

سرپرست دانشگاه شهرکرد در خصوص احتمال تاثیر منفی قطعی نبودن حکم ریاست وی بر روند مدیریت دانشگاه گفت: به هیچ عنوان این گونه نبوده و بر نحوه اداره و روند مدیریت دانشگاه هیچگونه تاثیری نگذاشته و نخواهد گذاشت.

وی افزود: یکی از دلایل موثر در به تاخیر افتادن صدور حکم ریاست دانشگاه شهرکرد تغییر و تحولات اخیر وزارت علوم و جابجایی دولت بوده است.