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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دانشگاه شهرکرد پس از 13 ماه همچنان با سرپرست اداره می‌شود

دانشگاه شهرکرد پس از 13 ماه همچنان با سرپرست اداره می‌شود

سرپرست دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه پس از 13 ماه همچنان به عنوان سرپرست دانشگاه فعالیت می کند گفت: ریاست و یا سرپرستی برای من فرقی ندارد و در نحوه اداره دانشگاه تاثیری نخواهد گذاشت.

اسماعیل اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با وجود آنکه 13 ماه از حکم سرپرستی من می گذرد همچنان با جدیت به کار خود ادامه خواهم داد و صدور یا عدم صدور حکم ریاست برای من فرقی نمی کند.

وی افزود: تا کنون هیچ گونه پیگیری درباره مشخص شدن وضعیت ریاست دانشگاه و یا صدور حکم ریاست خود انجام نداده ام.

سرپرست دانشگاه شهرکرد در خصوص احتمال تاثیر منفی قطعی نبودن حکم ریاست وی بر روند مدیریت دانشگاه گفت: به هیچ عنوان این گونه نبوده و بر نحوه اداره و روند مدیریت دانشگاه هیچگونه تاثیری نگذاشته و نخواهد گذاشت.

وی افزود: یکی از دلایل موثر در به تاخیر افتادن صدور حکم ریاست دانشگاه شهرکرد تغییر و تحولات اخیر وزارت علوم و جابجایی دولت بوده است.

کد مطلب 971434

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