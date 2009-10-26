جشنواره بین المللی شعر رضوی ترکی آذری در ارومیه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آغاز بکار این جشنواره از ارسال 460 اثر داخلی و خارجی به چهارمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی و آذری خبر داد و گفت: 400 اثر از این آثار داخلی و 60 اثر خارجی است.

محسن غفاری آذر خاطرنشان کرد: این آثار توسط 100 نفر از شاعران برجسته کشوری و 22 شاعر خارجی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که در مدت دو روز برپایی این جشنواره آثار منتخب قرائت می شود.

غفاری آذر هدف از اجرای این جشنواره را گسترش فرهنگ رضوی،کشف استعدادهای جدید و تشویق به خلق آثار بدیع عنوان کرد.

وی ادامه داد: در این جشنواره 16 شاعر برگزیده از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، قم، زنجان، خراسان رضوی، تهران، همدان، گلستان و گیلان و پنج کشور ترکیه، آلمان، جمهوری آذربایجان، عراق، گرجستان و جمهوری خودمختار نخجوان اشعار خود را قرائت می کنند.

وی اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این جشنواره را 600 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: اکران فیلم سینمایی ولایت عشق، برگزاری نمایشگاه عکس و فیلمهای سه بعدی، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع امام رضا (ع)، نمایشگاه عکس حرم تا حرم در مورد حرم ائمه اطهار (ع) و پخش نماهنگهای منتخب رضوی از جمله برنامه های جنبی این دوره از جشنواره است.

وی گفت: برای قضاوت آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره امسال از دو داور ایرانی و یک داور خارجی استفاده شده است.

در ادامه متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرائت شد.

در بخشی از این پیام آمده است: اندیشه عالی ترین مرتبت ودیعت روح الهی است و خیال، جولان فکر در میدان آرزوهاست، خال سویدای خیال در نقطه نون هنر، جمال اندیشه را می آراید، پس هنر، والایی اندیشه را به نمایش می گذارد و راهی می سپارد که به زیباییها ختم می شود.

سیدمحمد حسینی ادامه داده است: در جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) آنچه بیش از همه شایسته است مورد نظر قرار گیرد، جهانی شدن آن است. مشهدالرضایی که در سراسر جهان ثروت مادی و معنوی دارد، حق آن است که از ناحیه ایرانیان عاشق، سمبل و نماد این سرزمین معرفی گردد.