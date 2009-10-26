به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا طالب پور صبح امروز دوشنبه در نشست خبری افتتاح مرکز خدمات داده های اینترنتی IDC گفت: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از سال 1380 در حوزه اطلاع رسانی الکترونیکی فعالیت خود را آغاز کرد و طی این مدت موفق به جذب طیف وسیعی از مخاطبان شده است.

وی با بیان اینکه این موسسه خدماتی را در زمینه هایی چون راه حل کامل (Total Soulution)، کنسرسیوم صاحب محتوا، خدمات میزبان (IDC)، لوح فشرده نرم افزارها و بازیهای رایانه ای، تبلیغات اینترنتی و تجارت الکترونیکی ارائه می دهد، افزود: در این راستا این موسسه در حوزه محتوا 350 گیگابایت اطلاعات متنی و کتابخانه دیجیتال و 50 هزار مقاله و کتاب و مقاله و 30 ترابایت اطلاعات دینی را جمع آوری کرده است.

طالب پور با بیان اینکه در حال حاضر سایت تبیان 350 هزار عضو دارد، اظهار داشت: این سایت روزانه 210 هزار بازدید کننده دارد ضمن آنکه توانستیم 30 ISP یکپارچه در سراسر کشور ایجاد کنیم که با استفاده از اینترانت تبیان امکان دسترسی به اطلاعات 500 سایت ایجاد شده است.

وی به راه اندازی مرکز خدمات داده های اینترنتی (IDC) یا Internet Data Center اشاره کرد و ادامه داد: مراکز خدمات داده های اینترنتی مراکزی برای نگهداری تجهیزات سوئیچ ها و مسیر یابها اطلاق می شوند. این مراکز مجتمعهای ایمن و مقاوم در برابر تهدید و خطا و دارای ارتباطات پر سرعت و پایدار به منظور میزبانی و کابردهای اطلاعاتی هستند. این مراکز قادرند اطلاعات را علاوه بر سرور خود در نقاط دیگر Back Up کنند.

مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان تاکید کرد: برای جلوگیری از حمله و هکرها به این مرکز پیش بینی های لازم شده است.

طالب پور به بیان نقش مراکز IDC پرداخت و اضافه کرد: این مراکز موجب افزایش دسترسی دستگاهها و شهروندان به اطلاعات، کاهش خطاهای ناشی از ارائه اطلاعات مشابه، تعریف نیازهای اطلاعاتی جدید برای شهروندان، ایجاد تصویر یکپارچه از کشور، کاهش رفت و آمد شهروندان، افزایش کیفیت تولید و توزیع اطلاعات و جمع آوری اطلاعات می شود.

مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان با طرح این سئوال که چرا IDC در ایران راه اندازی شد، اضافه کرد: این امر دلایل متعددی دارد. یکی از آنها بحثهای اقتصادی است. زمانی که می توانیم مرکز داده ها Data Center در ایران داشته باشیم، پرداخت هزینه برای دریافت خدمات اینترنتی غیر ضروری است چرا که برای دریافت اطلاعات باید مسیری طی می شد که این مستلزم پرداخت هزینه های اضافی است.

وی افزود: اطلاعاتی که در کشور تولید می شوند در خارج کشور نگهداری می شوند. وقتی که می خواهیم از این اطلاعات استفاده کنیم در آمارهای جهانی ما جزء مصرف کننده های اطلاعات هستیم در صورتی که خودمان تولید کننده هستیم از این رو اقتضا می کرد که در جهت راه اندازی مرکز خدمات داده های اینترنتی در کشور اقدام کنیم.

طالب پور به دلایل راه اندازی این مرکز در تبیان پرداخت و خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرو سیاستهای رهبری مبنی بر میزبانی داخلی سایتها، سازمان تبلیغات اسلامی را موظف به نگهداری از اطلاعات کرد و سازمان برای پیشبرد اهداف کشور اقدام به راه اندازی مرکز IDC با استاندارد بالا کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این مرکز آماده سرویس دهی به 30 هزار پایگاه اینترنتی است، گفت: این مرکز با هزینه یک میلیارد تومان آماده سازی شده است و هم اکنون دارای میلیونها صندوق پست اینترنتی و 30 ترابایت ظرفیت ذخیره سازی است.

طالب پور خاطرنشان کرد: این مرکز 12 آبان ماه جاری در سالن سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی افتتاح خواهد شد.