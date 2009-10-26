9 شهرستان تابعه همدان مجهز به تخت ICU ویژه آنفلوآنزا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی، پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه بهداشت و امنیت غذایی که در محل استانداری همدان برگزار شد، اظهار داشت: در مراکز درمانی شهرستان همدان تنها سه اتاق ایزوله تنفسی با سه تخت ICU ویژه آنفلوآنزا وجود دارد که با تامین اعتبار از محل ماده 10 بودجه عمرانی استان، در هر شهرستان یک اتاق ایزوله تنفسی ایجاد می شود.

وی اعلام کرد: برای تهیه این 14 تخت ICU حدود 14 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که نیمی از آن را دانشگاه علوم پزشکی همدان و نیم دیگر را استانداری تامین خواهد کرد.

مرادی با بیان اینکه اصل بر پیشگیری، اطلاع رسانی و مراقبت است، تصریح کرد: هیچ کس به خصوص رسانه ها به سراغ فضای روانی جامعه نروند و اطلاعات، کنترل‌ها و مراقبت باید به گونه ای باشد که فضای منفی روانی در جامعه ایجاد نشود.

وی اضافه کرد: اطلاع رسانی باید مطابق آنچه که نیاز است صورت بگیرد و در خصوص این بیماری از کوچک نمایی و بزرگنمایی ممانعت شود.

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان همدان نیز در خصوص آنفلوانزای نوع A گفت: آنفلوآنزا، بیماری حاد تنفسی تب دار ناشی از آلودگی ویروس آنفلوآنزاست و خستگی، لرز، ضعف، سر درد، درد عضلانی، گلو درد، تهوع، اسهال و ... از علائم این بیماری است.

دکتر بهزاد امیری یادآور شد: این بیماری در 180 کشور دنیا انتشار یافته و بیش از 415 هزار نفر به این بیماری مبتلا شدند و بیش از پنج هزار نفر جان باختند.

وی افزود: تاکنون هزار و 194 مورد تایید شده بیماری در کشور مشاهده شده و 16 مورد نیز منجر به مرگ شده است.

امیری با بیان اینکه در استان همدان تا امروز 51 مورد جدید بیماری شناسایی شده، خاطرنشان کرد: طی هفته گذشته شمار مبتلایان در استان به 96 نفر رسیده که از این تعداد 56 نفر مرد و 40 نفر زن هستند.

وی افزود: تاکنون هیچ مرگی در این خصوص اتفاق نیفتاده و در حال حاضر بیمار بد حالی که نیاز به بستری و مراقبتهای ویژه داشته باشد در استان وجود ندارد.

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان، خاطرنشان کرد: بیشترین میزان شیوع این بیماری در شهرستان همدان با 74 نفر بوده و در هفته گذشته 40 مورد شناسایی شده است.

امیری تصریح کرد: از تعداد مبتلایان به این بیماری در استان، 89 نفر شهری و 7 نفر روستایی و 54 نفر نیز دانش آموز هستند.