ناسا ماه را فراموش کن

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت هدف ماموریت فضایی آینده انسانها به فضا را یکی از اخترواره های موجود در مدار خورشید عنوان کرد که از ابتدایی ترین سالهای حیات این ستاره عظیم در مدار آن در حرکت بوده است. اختر واره ای که شاید تنها چند صد متر وسعت داشته و بزرگتر از شهر واتیکان نباشد.

توقف انجام ماموریتهای بیشتر به سوی کره ماه در عین حال می تواند انجام ماموریت فضانوردان بر روی سطح مریخ را نیز تسریع کند. به اعتقاد توماس جونز فضانورد سابق ناسا فرود آمدن بر روی یک اخترواره بسیار هیجان انگیز بوده و به دلیل اینکه اخترواره ها در واقع مواد خام سیاره زمین به شمار می روند می توانند از نظر تحقیقاتی بسیار ارزشمند باشند و نتایج دور از انتظاری را در اختیار دانشمندان قرار دهند.

به گفته وی در اخترواره ها نیروی گرانشی تقریبا وجود ندارد و به همین دلیل مواد خامی مانند آب، نیتروژن و فسفر را می توان از اخترواره استخراج کرده و بسیار ساده تر از حمل و نقل از ماه به زمین انتقال داد. چنین موادی می توانند حامی ماموریتهای آتی در فضا به شمار روند.

از دیدگاهی دیگر فرود آمدن بر روی یک اخترواره بسیار پیچیده تر از فرود آمدن بر روی سطح ماه است زیرا این فرایند نیازمند فضاپیمایی با قابلیت فرود دقیق و آرام بر روی سطح اخترواره خواهد بود. با این حال چنین قدمی تنها در زمینه تحقیقات و اکتشافات انسانی شکل نخواهد گرفت بلکه در حکم ماموریتی برای نجات نیز به شمار خواهد رفت زیرا به گفته دانشمندان در هر حال روزی شهاب سنگ یا اخترواره ای با زمین برخورد خواهد کرد، تنها زمان دقیق آن معین نیست.

بر اساس گزارش تلگراف، جف فوست تحلیلگر و مفسر علوم فضایی معتقد است انسان قادر خواهد بود در اواسط دهه 2020 بر سطح یک اخترواره فرود آید تا سال 2030 به یکی از قمرهای مریخی برود و چند سال پس از آن قدم بر خاک سرخ رنگ سیاره جادویی مریخ بگذارد.