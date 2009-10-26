حلقه های تبلیغی وهابیت درصدد شبهه افکنی در اعتقادات تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام جواد موسوی هوایی ظهر دوشنبه در افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم با تسلیت شهادت سرلشکر نورعلی شوشتری، افزود: شهادت این سردار شهید درخت تناور انقلاب را تنومندتر خواهد کرد و اثرات آن در پیشبرد اهداف اسلام در جهان بسیار مؤثر است.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به شخصیت شهید شوشتری، تربیت چنین بزرگانی را مایه فخر و مباحات دانست.

وی با هشدار به فعالیت و تبلیغ چنین حلقه هایی که گاهی از کم کاری برخی مسئولان دست‌اندرکار نشأت می گیرد، خاطرنشان کرد: کار این حلقه ها از استانهای شمالی کشور آغاز شد و آنان پس از شکست در ایلام و خوزستان کار خود را در سایر استان ها و حتی در شهرهای مذهبی مکه و مدینه به منظور شبهه‌افکنی در اعتقادات تشیع ادامه می دهند تا از این راه جوانان شیعه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی افزود: از شش سال قبل یک هجمه تبلیغاتی از سوی وهابیت آغاز به کارکرده است و با ایراد شبهه به مسائل روشن و بدیهی شیعه قصد ضربه زدن دارند.

وی افزود: ما باید در کشور به برنامه‌های اهل بیت و اسلام متمسک شویم.

وی با بیان اینکه اگر در مشکلاتمان سراغ ولایت نرویم غرق خواهیم شد، خاطرنشان کرد: منادی اهل بیت ولی فقیه است و پناه بردن به ولایت فقیه پناه بردن به اهل بیت(ع) هستند.

در پایان این مراسم از حبیب الله قرائی به عنوان اولین پیشکسوت قرآنی انتخاب و تحلیل شد.