تفاهم همکاری میان سازمان گسترش و وزارت علوم امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهم نامه که رمضانعلی صادق زاده معاون توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و علیرضا جهانگیریان معاون فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری آن را امضا کردند ، طرفین در راستای ایجاد و توسعه فناوری های پیشرفته در جامعه و به کار گیری پر شتاب آن ها در راستای نو آوری های صنعتی همکاری فی مابین را گسترش می بخشند.

با انعقاد این تفاهم نامه همکاری ، سازمان گسترش و وزارت علوم برای توسعه ملی و ایجاد ثروت ، توانایی و دانایی در کشور از طریق شناسایی و حمایت از اجرای طرح ها و کسب فناوری های نوین در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کشور اقدام خواهند کرد.

علاوه بر این دو طرف موظف به افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت توسعه فناوری های نوین در کشور هستند و هم افزایی در راهبردهای افزایش انگیزه بخش خصوصی در ایجاد و انتقال فناوری و ایجاد و توسعه زیر ساختهای مناسب برای توسعه فناوری از دیگر مفاد موکد این قرارداد است.