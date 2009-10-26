آغاز به کار نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور صبح امروز با حضور دکتر فرحناز ترکستانی - معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت و تشکیل کارگروه های تخصصی کار خود را آغاز کرد.

در این نشست کارگروه های روابط عمومی، شورای انضباطی، رفاهی، مشاوره، تشکیلاتی و مالی، تربیت بدنی تشکیل شد.

در برنامه بعدازظهر نشست نیز سخنرانی حجت الاسلام رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جمع بندی کارگروه ها از سوی معاون دانشجویی وزیر بهداشت و همچنین سخنرانی دکتر مرضیه وحیددستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ریزی شده است.

نشست معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در محل معاونت دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت برگزار می شود.