تداوم مذاکرات ایران برای خرید سوخت/ به تعهدات طرفین مذاکرات خوشبین نیستیم

محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ایران چون بحث مذاکرات اخیر برای تامین سوخت راکتور تهران را داشته باید در این مذاکرات همچنان پیش برود و ثابت قدم باشد، اگر چه جمهوری اسلامی ایران به غرب و شرق حتی روسیه خوشبین نیست؛ چرا که یک نمونه از اقدامات روسیه در بحث هسته ای برای کشورمان موضوع راه اندازی نیروگاه بوشهر بوده که همه از تاخیر بی دلیل در راه اندازی آن آگاهند.

وی افزود: ما نسبت به تعهدات طرفین مذاکرات ایران برای تامین اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد برای راکتور تهران خوشبین نیستیم، چون همانطور که پیش از این عنوان شد آنها در عدم انجام تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران سابقه دارند؛ اگرچه ما همواره در مذاکرات حسن نیت خود را نشان داده ایم.

نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه غربی ها همواره سعی کرده اند شعارها و بسته های پیشنهادی خوش رنگ و لعابی برای ایران درمنظر جهانی نشان دهند، تصریح کرد: درموضوع تامین سوخت راکتور تهران جمهوری اسلامی ایران با پذیرش مذاکرات آنها را خلع سلاح کرد و جلوی آنها ایستاد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: معتقدم ما باید بر موضوع خرید اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد از کشورهای عضو باشگاه هسته ای پایبند باشیم تا معادلات غرب در این زمینه که جمهوری اسلامی ایران ممکن است بخواهد خود نسبت به تامین سوخت راکتور تهران اقدام نماید را برهم بزنیم.