تعهد خیرین مدرسه ساز کرمان 10 برابر افزایش یافته است

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تعهد خیرین مدرسه ساز در سال جاری دو میلیارد ریال است که نسبت به دوره قبل 10 برابر افزایش داشته است.

وی همچنین در زمینه ساخت نمازخانه های مدارس کرمان گفت: در سال جاری 60 میلیارد تومان اعتبار جهت ساخت نمازخانه های مدارس استان کرمان اختصاص یافته است.

رئیس آموزش و پرورش کرمان اضافه کرد: برای ساخت هر نماز خانه مبلغ 300 میلیون ریال اختصاص می یابد.

وی از اختصاص مبلغ 500 میلیون ریال جهت مسائل بهداشتی دانش آموزان خبرداد و اضافه کرد: حمایتهای ویژه ای در خصوص رعایت مسائل بهداشتی به خصوص در بحث پیشگیری از بیماری آنفلوانزا صورت خواهد گرفت.

وی از ورود هزار و 220 نیروی خرید خدمات آموزشی در آموزش و پرورش استان در سال جاری خبرداد و گفت: 13 شرکت خرید خدمات آموزشی در سراسر استان، زمینه ورود این نیروها را با همکاری گزینش و بخشهای مختلف سازمان فراهم کرده اند.

وی همچنین از ارتقا آموزش نیروی انسانی در کرمان خبر داد و گفت: فرهنگیان جهت ادامه تحصیل تا مقطع دکتری می توانند در دانشگاه فرهنگیان ادامه تحصیل دهند.