7 رشته جدید در دانشگاه آزاد سمنان راه اندازی شد

غلامحسن واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: با موافقت دفتر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، هفت رشته جدید در مقطع کارشناسی به رشته ‌های این واحد دانشگاهی افزوده شد.

وی افزود: این رشته‌ ها شامل آموزش زبان انگلیسی، مهندسی فیزیک با گرایش جامدات، مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی، مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید با گرایش قالب سازی و مهندسی مکانیک در گرایش ساخت و تولید است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه تا پایان امسال تعداد رشته‌های جدید این دانشگاه به 20 رشته می رسد، گفت: 18 مقاله اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مجلات معتبر در نیمه نخست امسال چاپ شده است.

وی با اشاره به اینکه ارائه و چاپ 56 مقاله در همایشها، اعزام هفت عضو هیئت علمی به همایشهای خارجی و 20 عضو هیئت علمی به همایشهای بین‌المللی داخلی از دیگر فعالیتهای حوزه پژوهشی این دانشگاه است، گفت: تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه 120 نفر است.

واعظی تعداد دانشجویان تازه وارد این دانشگاه را یک هزار و 290 نفر عنوان کرد و گفت: تا بهمن ماه امسال و با تکمیل ظرفیت، تعداد دانشجویان تازه وارد به دو هزار نفر می‌رسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان از در دست اجرا بودن 30 هزار مترمربع پروژه عمرانی در سال جاری در این دانشگاه خبر داد و افزود: این طرحها در زمینه های مختلف رفاهی، آموزشی، استادی و فرهنگی در این دانشگاه اجرا می شود .

وی افزود: احداث ساختمانهای آموزشی یک و دو، ساخت استادسرا، ساخت مجموعه ورزشی و فرهنگی دانشگاه و احداث ساختمان اداری از جمله طرحهای عمرانی در دست اجرا در این دانشگاه بوده و ساخت مزار شهدای گمنام و دانشکده فنی و مهندسی نیز به پایان رسیده است.

واعظی یادآور شد: ساخت ساختمان آموزشی شماره یک با پیشرفت فیزیکی 42 درصد، استاد سرا با پیشرفت فیزیکی 51 درصد شامل 44 سوئیت ویژه اعضای هیئت علمی، ساختمان اداری، فاز دوم مجموعه ورزشی با زیربنای شش هزار و 400 مترمربع و احداث مسجد بازیربنای دو هزار مترمربع را از مهمترین طرحهای عمرانی در دست اجرای این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی این دانشگاه توسط دانشجویان دانشگاه تامین می شود، گفت: 30 تا 35 درصد از درآمد های دانشگاه به اجرای طرحهای عمرانی اختصاص می یابد .

دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 9 هزار دانشجو دارد که 62 درصد مرد و 38 درصد زن هستند و در 58 رشته و گرایش مشغول به تحصیل هستند.