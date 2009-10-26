تالار معاملات بین المللی نفت در کیش افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تالار معاملات بین المللی نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی عصر امروز در جزیره کیش با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون وزیر نفت و سایر مسئولان بازار سرمایه افتتاح می شود.

بیش از 40 نوع محصولات در قالب بیش از 130 قلم کالا در 8 گروه محصولات پتروشیمی در این بورس معامله خواهد شد.

همچنین تالار معاملات بین المللی نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی بورس کالای ایران فعالیت خود را با حضور 37 شرکت داخلی و خارجی آغاز خواهد کرد.

در این تالار 7 شرکت خارجی از کشورهای عربستان، آذربایحان، قطر، چین و کره جنوبی محصولات خود را برای متقاضیان عرضه می کنند.

همچنین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران و ... در این رینگ صادراتی حضور خواهند یافت.