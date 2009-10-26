120 محیط بان از محیط زیست استان سمنان حفاظت می کنند

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: بر اساس میانگین جهانی هر چهار تا پنج هزار هکتار را یک محیطـ بان باید پوشش دهد و استاندارد حفاظت از مناطق حفاظت شده برای هر محیط بان بین سه تا چهار هزار هکتار است .

وی با اشاره به اینکه دو میلیون و 300 هزار هکتار از مساحت استان را مناطق حفاظت شده تشکیل می دهد، گفت: برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت و حفاظت شده این تعداد نیرو باید به چهار برابر افزایش یابد.

به گفته وی، محیط زیست استان سمنان برای اجرای ماموریتهای حفاظتی با کمبود خودرو، بنزین، امکانات کنترلی و حفاظتی الکترونیکی مواجه است و تاکنون پنج محیط بان در راه حفاظت از مناطق مدیریت جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل حفاطت محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه دولت نهم 48 نفر محیط بان به جمع نیروهای این اداره کل افزوده شده است، گفت: هر محیط بان در ماه 18 روز فعالیت دارد و 12 روز استراحت می کند.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: 20 درصد مناطق حفاظت شده کشور در این استان قرار دارد که یک چهارم از وسعت استان سمنان را پارک ملی، مناطق حفاظت شده و پناگاه حیات وحش تشکیل می دهد و این مناطق دارای بسیاری از گونه‌های طبیعی و جانوری نادر و در معرض انقراض هستند.