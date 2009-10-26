به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حیدری مسئول کمیته‌های تجربی و چشم‌انداز جشنواره تئاتر فجر در پاسخ به مصاحبه‌هایی درباره سالن تمرین و بودجه و مقررات سخت به روابط عمومی جشنواره گفت: اساساً تعدادی از کارگردانان هنوز برای گرفتن محل تمرین مراجعه نکرده‌اند، اما وانمود می‌کنند وقت کافی به آنها داده نشده است.

وی افزود: از هفته گذشته همه امکانات اداره کل هنرهای نمایشی برای آماده‌سازی آثار بسیج شده‌اند. کمک‌هزینه آثار راهیافته به جشنواره در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و معمولا به عنوان قسط اول تولید اثر محاسبه می‌شود. بنابراین همه عوامل تولید یک اثر به ویژه بازیگران به محض اجرای عمومی اقساط دیگر را دریافت خواهند کرد.

حیدری درباره نتایج بازخوانی و معرفی نمایشنامه‌های منتخب برای تمرین و بازبینی یادآور شد 20 نمایشنامه برای بخش تجربی و 49 نمایشنامه برای چشم‌انداز از سراسر کشور انتخاب شده‌اند. شورای عالی انتخاب دو تا سه برابر ظرفیت پذیرش متون واجد شرایط را معرفی خواهد کرد تا در مرحله بازبینی نمایش‌های برگزیده را راهی تئاتر فجر کند.

مسئول کمیته‌های تجربی و چشم‌انداز تئاتر فجر درباره مسائل مالی و مقررات این دوره افزود: برخلاف برخی متقاضیان تمام اعتبار جشنواره تأمین شده و براساس مقررات و تجربه‌های موفق دوره‌های پیشین عمل می‌شود. امسال دبیرخانه تئاتر فجر از اردیبهشت به طور منظم کار خود را دنبال می‌کند و همه تصمیم‌های شورای برگزاری در سایه تعامل با هنرمندان شرکت‌کننده شکل می‌گیرد.

حیدری در پایان گفت: بالغ بر 2000 هنرمند از سراسر کشور در این رویداد حضور خواهند داشت. بنابراین آماده نبودن یا انصراف چند کارگردان از حضور در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر به هر دلیل امر طبیعی است.