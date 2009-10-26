فرماندار سمنان خواستار وحدت رویه در برخورد با کاروانهای غیرمجاز زیارتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، فرماندار سمنان بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان و کارگزاران حج و زیارت سمنان با اشاره به گزارش های مردمی و شکایات از اعزام کاروان های غیرمجاز به عتبات عالیات و سوریه گفت: دغدغه مدیران کاروان ها در رابطه با اعزام زائران به سوریه و عتبات عالیات توسط برخی افراد غیرمجاز و شرکتهایی که تحت نظارت حج و زیارت نیستند باید جدی گرفته شود.

وی گفت: ایام حج بهترین فرصت برای تقویت و تحکیم وحدت مسلمانان و کشورهای اسلامی است و باید از فرصت بدست آمده در سفر معنوی حج برای تقویت وحدت مسلمین و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره گیری شود.

به گفته وی، فعالیت شبانه روزی رسانه های استکبار در امر تبلیغ بر ضد ایران اسلامی توجه مسئولان حج و زیارت را به اطلاع رسانی و توجیه کاروانهای حج را بیش از پیش لازم کرده است.

همتیان تاکید کرد: دقت و هوشیاری کارگزاران حج برای اطلاع رسانی و توجیه زائران برای خودداری از اقدامات خلاف عرف و قانون عربستان و کنترل عملکرد آنها برای پیشگیری از انجام هر اقدامی که به حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی خدشه وارد کند، بسیار ضروری است.

فرماندار سمنان حج را سفر معنوی و بیادماندنی دانست و گفت: سفر حج از خاطرات به یادماندنی زائران در زندگی است و همراهی و کمک کارگزاران به زائران شیرینی این خاطرات را دو چندان می کند.

به گفته وی، حجاج ایرانی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در حج تمتع هستند و باید الگویی برای جهانیان باشند و نشان دهنده فرهنگ مردم ایران هستند.

همتیان با تبریک ایام دهه کرامت و میلاد مسعود امام رضا(ع) گفت: به مناسبت میلاد امام هشتم(ع) کاروان های اعزامی از آستان قدس رضوی برای برنامه های ویژه میلاد به استان سمنان اعزام می شوند.