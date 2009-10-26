سه دانشجوی آمریکایی 21 روز بدون رایانه زندگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو سال قبل دام جولی خبرنگار روزنامه ایندیپندنت به توصیه سردبیر خود به مدت یک هفته بدون فناوری زندگی کرد و خاطرات خود را در این روزنامه انگلیسی منتشر کرد.

به تازگی نیز سه دانشجوی کالج کارلتون به نامهای اندرو، کیتلین و شِل به مدت سه هفته برای شرکت در آزمایش Digital Detox بدون ماوس و اتصال به اینترنت زندگی کرده و داستان 21 روز زندگی غیردیجیتالی خود را در یک فیلم مستند روایت کردند.

این دانشجویان به مدت 21 روز به دور از موتورهای جستجو، شبکه های اجتماعی، ایمیل و هر نوع ابزار آنلاین و تحت نظارت "ملودی گیلبرت" یک کارگردان مستقل زندگی کردند. نتایج این زندگی بدون دیجیتال در این فیلم یک ساعته مستند که "غیر متصل" (Disconnected) نام دارد به تصویر کشیده شد.

مخاطبان این فیلم مستند نسل جوانی هستند که به طور مداوم به اینترنت متصل هستند و وجود کاغذ و قلم، تلفن خانه و حتی زنگ در را به دست فراموشی سپرده اند و تمام فعالیتهای خود را با کمک رایانه و تلفن همراه انجام می دهند.

چالش این داوطلبان بسیار جدی است. در اولین دقایق این فیلم مستند، این دانشجویان آماده می شوند که سه هفته زندگی بدون فناوری را آغاز کنند. کیتلین رایانه خود را از برق می کشد و آن را داخل کمد می گذارد در حالی که در هنگام این جابجایی دست خود را زخم می کند و مجبور می شود از چسب زخم استفاده کند.

این داوطلبان به هیچ وجه اجازه استفاده از رایانه را ندارند بنابراین زمانی که برای گرفتن کتاب به کتابخانه می روند از کتابدار می پرسند: "آیا یک فهرست کاغذی از کتابها دارید؟" و کتابدار یک نگاه مسخره به آنها می کند!

اما زندگی بدون اتصال به شبکه به معنی این است که در دنیای واقعی با مردم تماس بگیرید. بنابراین برای این سه دانشجو داستان اینگونه پیش می رود:

قدم زدن در فضای باز، خواندن کتابهای کاغذی (و نه کتاب الکترونیک)، خواندن کتابهای تصویری، گوش دادن به موسیقی و بیرون رفتن با دوستان، اما برای جوانانی مثل اینها که تنها حرف زدن در چت را می شناسند بسیار دشوار است که با دوستان خود رودرو یک مکالمه واقعی داشته باشند.

در این فیلم مستند، این سه دانشجو باید چیزهایی بنویسند. "شل" در مورد این تجربه خود می نوسید: هیچ نقطه بازگشتی وجود ندارد. نقش رایانه ها در جامعه ما همانند یک "غلطک کمپرسور" رو به جلو می رود. می توانی در مقابلش مقاومت کنی و کمی خود را از آن بیرون بکشی، اما سرانجام با یا بدون تو به جلو رفتن خود ادامه خواهد داد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، نباید فراموش کرد درحالی که تعداد جوانان آمریکایی "دائما متصل" روبه افزایش است و تقریبا 90 درصد از جوانان بین 18 تا 29 سال در این کشور به اینترنت متصل هستند، هر روز بر درصد "معتادان آنلاین" نیز افزوده می شود. معتادان آنلاین افرادی هستند که استفاده بیش از حد از فناوری زندگی آنها را به نابودی کشانده است.

به طوری که در حال حاضر در برخی از کشورها مثل آمریکا و چین مراکزی برای ترک اعتیاد جوانان به اینترنت راه اندازی شده است.

اولین جوانی که در آمریکا برای درمان به این مراکز مراجعه کرد تقریبا 16 ساعت در روز در مقابل رایانه می نشست. اکنون و پس از پرداخت 14 هزار دلار هزینه درمان تنها 90 دقیقه در روز از رایانه استفاده می کند.