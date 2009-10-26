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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۱۹

به منظور افزایش رفاه معلولان؛

10 نقطه در کرج برای احداث پل عابر مکانیزه پیشنهاد شده است

10 نقطه در کرج برای احداث پل عابر مکانیزه پیشنهاد شده است

استان تهران - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور معلولان اداره بهزیستی شهرستان کرج گفت: این اداره به منظور افزایش رفاه معلولان، 10 نقطه را برای احداث پل عابر مکانیزه پیشنهاد داده است.

ملک سیما کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این پیشنهادها در صورت موافقت ادارات ذیربط و تامین اعتبار اجرایی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها یک پل مکانیزه در کرج وجود دارد که به تازگی افتتاح شده و جوابگوی نیاز معلولان کرج نیست.

این کارشناس عنوان کرد: در حال حاضر معلولان شهرستان کرج در زمینه تردد در معابر عمومی مشکلات فراوانی دارند و لازم است همه تلاش خود را برای حل این مشکلات به کار گیریم.

کیانی یادآور شد: افزایش تعداد پلهای مکانیزه می تواند بخشی از مشکلات معلولان شهرستان را کاهش دهد و مشکلات بالا رفتن از پلهای عابر معمولی و غیرمکانیزه را نداشته باشند.

وی اضافه کرد: لازم است تامین اعتبار در خصوص 10 پل یادشده در اسرع وقت صورت گیرد تا بتوانیم باری از دوش معلولان برداریم و در مطلوبتر شدن شرایط زندگی آنها نقش موثری داشته باشیم.

کیانی یادآور شد: اگر شرایط تردد برای معلولان بیش از پیش تسهیل شود، زمینه های حضور آنها در جامعه نیز بیشتر از گذشته فراهم می شود و آنها می توانند مانند افراد عادی در جامعه نقش آفرینی کنند و پا به پای سایرین فعالیتهای اجتماعی داشته باشند.

کد مطلب 971472

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