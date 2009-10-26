اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نخستین پیست اسکیت استان یزد با حضور مسئولان استانی در مرکز این استان به بهره ‌برداری رسید.

این پیست در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 مترمربع با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال در منطقه آزادشهر شهرستان یزد بهره‌ برداری رسید.

در مراسم افتتاحیه این پیست 200 اسکیت ‌باز منتخب دوره‌ های آموزشی سطح شهر یزد به انجام حرکات ورزشی پرداختند.

حضور تیم ژیمناستیک استان یزد در مسابقات باشگاهی کشور

تیم ژیمناستیک استان یزد در مسابقات باشگاهی کشور در استان همدان حضور یافت. این مسابقات از دوم تا چهارم آبان ‌ماه جاری در مرکز استان همدان شد.

ترکیب تیم یزد را در این مسابقات، یونس ضیغمی، احمد زارع، علی امیری و معین تجملیان تشکیل می‌ دهد و حامد بیگی نیز به عنوان مربی و سرپرست این تیم را همراهی می‌ کند.

حضور تیم جودو بانوان یزد در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان

تیم جودو بانوان استان یزد در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان که از تاریخ دوم تا سوم آبان ‌ماه جاری در استان تهران برگزار شد، حضور یافت.

تیم جودو بانوان استان یزد با ترکیب منیره زارع، فاطمه جادری، الهام شیبانی‌ کیا و یگانه غریب ‌گشته در این بازی ها حضور یافته است.

مسابقات آمادگی جسممانی و ایروبیک آقایان شهرستان یزد برگزار شد

مسابقات آمادگی جسمانی و ایروبیک شهرستان یزد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در بخش آقایان و در چهار گروه سنی 19 تا 26 سال، 27 تا 35 سال، 36 تا 45 سال و 45 سال به بالا با شرکت 10 تیم از باشگاه‌های کارگران الف، کارگران ب، چمران الف، چمران ب، پاکنژاد،‌ شهید صدوقی، آباد الف، آباد ب، گلستان و دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد.

در این رقابتها در رده سنی 19 تا 26 سال، شفیع خلقی، احمد زارع سروی و میثم میروکیلی به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی 27 تا 35 سال نیز علیرضا صنوبر، حمیدرضا ملک‌زاده ناصر رحیمی ‌فرد نیز به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم این دوره از رقابتها شدند.

در رده سنی 36 تا 45 سال نیز علیرضا محمدی اول، محسن رئیس‌زاده دوم و سیدمحمد میرباقری سوم شدند. در مجموع تیمی نیز باشگاه آباد الف، باشگاه چمران الف و کارگران مقام‌های برتر این رقابتها را از آن خود کردند.

همایش پیاده‌ روی خانوادگی در روستای فهرج برگزار شد

برای نخستین بار همایش پیاده ‌روی خانوادگی در روستای فهرج با حضور بیش از 300 نفر از از اهالی این روستا از محل مسجد النبی تا شهدای فهرج برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر مردم، رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد و جمعی از مسئولان ورزشی این شهرستان نیز حضور داشتند.