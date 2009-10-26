تاخیر ایران در بهره برداری از فازهای پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، موسی سوری در خصوص چالشهای توسعه پایدار در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گفت: عدم کارایی و اثربخشی رهبری و مدیریت توسعه پایدار در سطوح راهبردی و عملیاتی، فقدان طرح جامع و راهبردی توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور، فقدان نظام ارزیابی عملکرد در حوزه های راهبردی و عملیاتی، تأخیر و عدم توازن در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر بنابه دلایل گوناگون اقتصادی، فن آوری، سیاسی، مدیریتی از جمله این چالش ها است.

در همین حال پیش از این سید مسعود میر کاظمی وزیر نفت با اشاره به بهره برداری وسیع قطری ها از گاز میدان پارس جنوبی، گفته بود: بهره برداری وسیع قطری ها از گاز این میدان مشترک تکلیف ما را در وزارت نفت دو چندان کرده است.

اما سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم از تاخیر 17 ساله ایران در آغاز توسعه فازهای پارس جنوبی خبر داده و اظهار کرده بود: اگر پروژه های این میدان گازی مطابق برنامه انجام شود نگران برداشت بیشتر قطر از پارس جنوبی نیستیم.

علی وکیلی مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس نیز با بیان اینکه قطری‌ها در سال آینده میلادی، بهره‌برداری از واحدهایی را آغاز می‌کنند و این کشور با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید خود در سال 2010 میلادی، در برداشت از میدان مشترک تا حدودی از ایران پیش می‌افتد، گفته بود: اما ایران حدود سه تا چهار سال آینده معادل قطری‌ها از این میدان گاز برداشت می‌کند و سپس پیش می‌افتد.

وی همچنین با اعلام اینکه برای راه اندازی فازهای باقیمانده پارس جنوبی نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه داریم ، تاکید کرده بود: در صورت تداوم شرایط کنونی، شاهد بهره برداری از پالایشگاه های برنامه ریزی شده این میدان تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور نخواهیم بود.

اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت هم با بیان اینکه با وجود راه اندازی 5 پالایشگاه جدید، تولید گاز از پارس جنوبی کمتر از 10 میلیارد فوت مکعب در روز است، اظهار کرده بود: هم اکنون شریک قطری روزانه 12.2 میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می کند.