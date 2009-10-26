اهدای جهیزیه به 400 زوج تحت حمایت کمیته امداد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی ظهر دوشنه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبلغ 24 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار در این خصوص در نظر گرفته شده است.
وی همچنین میزان پرداختی مبلغ کمک هزینه جهیزیه به هریک از این زوجها را شش میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار زوج تحت حمایت این نهاد در نوبت دریافت جهیزیه هستند.
ابرهیمی با اشاره به اینکه همکاری خیرین و افراد نیکوکار، کمک هزینه تأمین جهیزیه این تعداد زوج تا پایان سال جاری تهیه شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد مددجویان کمک خیرین در استان ایلام ضروری است.
این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از 107 هزار نفر از جمعیت 550 هزار نفری استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.
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