اهدای جهیزیه به 400 زوج تحت حمایت کمیته امداد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علیرضا ابراهیمی ظهر دوشنه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مبلغ 24 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار در این خصوص در نظر گرفته شده است .

وی همچنین میزان پرداختی مبلغ کمک هزینه جهیزیه به هریک از این زوجها را شش میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از سه هزار زوج تحت حمایت این نهاد در نوبت دریافت جهیزیه هستند .

ابرهیمی با اشاره به اینکه همکاری خیرین و افراد نیکوکار، کمک هزینه تأمین جهیزیه این تعداد زوج تا پایان سال جاری تهیه شود، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد زیاد مددجویان کمک خیرین در استان ایلام ضروری است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون بیش از 107 هزار نفر از جمعیت 550 هزار نفری استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.