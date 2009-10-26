تولید نفت در برنامه پنجم باید به 5.2 میلیون بشکه برسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، وزیر نفت پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از دکل 26 فتح در اهواز اظهار داشت: ایران دارای منابع هیدروکربوری قابل توجهی است که یک پتانسیل بسیار بالا برای ایجاد رونق اقتصادی، توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد در کشور است.

وی افزود: در حوزه نفت باید سعی کنیم از منابع خدادادی موجود به بهترین شکل ممکن بهره برداری و صیانت کنیم تا کشور را به مدارج عالی توانمندی در تولید نفت برسانیم.

میرکاظمی در خصوص توان حفاری ایران در صنعت نفت عنوان کرد: شرکت ملی حفاری ایران زاییده انقلاب اسلامی بوده و نیروهای داخلی با تفکر انقلابی به زیبایی در حفاری در میادین نفت و گاز کشور نقش آفرینی می کند اما نباید از این موضوع غافل شویم که بخش خصوصی را در این حوزه فعال کنیم.

وی ادامه داد: تولید نفت در کشور در برنامه توسعه پنجم باید به روزانه پنج میلیون و 200 هزار بشکه برسد به همین دلیل باید بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری در این عرصه ایفا کند، ضمن اینکه شرکتهای نفتی باید به گسترش حفاری و توسعه دانش اکتشاف نفت اهمیت بیشتری دهند.

وزیر نفت بیان کرد: باید تکنولوژی کشور در صنعت نفت مطابق با درصد تولید نفت ایران از کل انرژی جهان گسترش و توسعه یابد و به گونه ای عمل کنیم که دانش و تکنولوژی های جدید این صنعت را فرا بگیریم و آنها را به سرعت بومی کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران نیز در این مراسم گفت: در یک قرارداد با شرکتی چینی به مبلغ 58 میلیون دلار قرار شد آنها پنج دستگاه حفاری جدید برای ایران بسازند و هشت دستگاه دیگر را بازسازی کنند که این دکل یکی از دستگاه های بازسازی شده است که دو ماه زودتر از برنامه به ما تحویل داده شد.

حیدر بهمنی عنوان کرد: در پنج سال گذشته 49 دستگاه دکل حفاری در اختیار داشتیم که اکنون 60 دکل در مدار عملیات و 15 دکل در حال خرید و بازسازی هستند.

وی اظهار داشت: در دریا هم موفق به آغاز عملیات حفاری خود شدیم اما از کشورهای حوزه خلیج فارس عقب تر هستیم که اگر دولت حمایت لازم را داشته باشد این عقب ماندگی را جبران می کنیم.

بهمنی با اشاره به اینکه برای حفاری در خشکی هیچگونه مشکل و کمبود در شرکت ملی حفاری ایران در حال حاضر وجود ندارد، تصریح کرد: هم اکنون 60 دستگاه دکل از کشورهای همسایه در خلیج فارس مشغول به کار هستند در حالیکه ایران تنها 13 دکل در این حوزه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به موفقیت این شرکت در حفاری در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هم اینک در کشور لیبی در حال حفاری هستیم و مذاکرات برای حفاری در کشور عراق نیز آغاز شده است.