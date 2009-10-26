پروژه انتقال خطوط برق فشار قوی پیست اسکی یاسوج متوقف شد

حجت الاسلام محمود موسوی پور به خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: پس از شکایت اداره کل تربیت بدنی استان از مجری انتقال خطوط برق به دلیل عبور دکل های برق از پیست اسکی یاسوج، دستور توقف این پروژه صادر شد.

وی بیان کرد: اقدامات لازم از سوی قاضی پرونده در حال انجام است و نمایندگان تربیت بدنی و مجری پروژه را جهت ارائه مستندات خود دعوت کرده ایم.

موسوی پور با اشاره به اهمیت پیست اسکی یاسوج، اظهار داشت: نتیجه این پرونده پس از بررسی مدارک و حرفهای طرفین اعلام می شود اما تا بررسی کامل موضوع، پروژه متوقف است.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، شرکت توسعه برق کشور در یک اقدامی نادر خطوط انتقال برق 220 ولت جنوب به مرکز کشور را از پیست اسکی "کاکان یاسوج" عبور داده است .

پیمانکار این پروژه بدون هماهنگی با مسئولان تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد اقدام به نصب دکلهای خطوط انتقال برق در محوطه این پیست که بزرگترین پیست اسکی جنوب کشور می باشد، کرده است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان باید حریم برق فشار قوی به فاصله 50 متر از طرفین رعایت شود.