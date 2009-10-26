ارتقا کیفیت مطلوب تولیدات یکی از اهداف مهم رسانه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام سید رمضان موسوی مقدم و مدیرکل مرکز خلیج فارس ظهر دوشنبه با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان دیدار و گفتگو کردند و با ارائه مطالبی در خصوص برنامه های رسانه ملی گفت: تولید برنامه های فرهنگی و مذهبی و ارتقاء کیفیت تولیدات مراکز صدا و سیما یکی از اهداف مهمی است که در صدا و سیما به صورت جدی پیگیری می شود.

معاون امور مجلس و استانها از توجه نماینده ولی فقیه در استان نسبت به رسانه استانی تشکر کرد و افزود: غنای محتوایی برنامه ها با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و صاحب نظران میسر می شود.

وی بیان کرد: توجه به خرده فرهنگ ها، گویش و فرهنگ مردم استانها در دستور کار صدا و سیمای مراکز استانها قرار گرفته است زیرا توجه به خرده فرهنگ باعث پویایی و رشد و توسعه منطقه در مسائل فرهنگی و هنری خواهد شد.

در این دیدار کمالی مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز درباره برخی تنگناهای موجود با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان تبادل نظر کردند .

آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس با ابراز خرسندی از این دیدار به نقش مهم صدا و سیما در پیشبرد اهداف نظام اسلامی اشاره کرد و گفت : پوشش شبکه های استانی و ملی این رسانه در استان باید گسترش یابد زیرا موقعیت راهبردی این منطقه بیشتر از سایر مناطق کشور است.

آیت الله نعیم آبادی با تبریک انتصاب وحید کمالی به عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با تشکر از مجموعه سازمان صدا و سیما و به ویژه مرکز خلیج فارس تلاش و اهتمام رسانه ملی در خصوص پوشش برنامه های دینی را ستود و گفت: امروز با توجه به تحرکات و هجمه های فرهنگی بویژه در ارتباط با جوانان، وظیفه صدا و سیما و رسانه های استانی سنگین تر از گذشته است و خوشبختانه در بسیاری از موارد موفقیت حاصل تلاش و زحمات اصحاب رسانه ملی بوده است.