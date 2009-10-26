ابوالفضل جزئی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه در خصوص پیروزی ایران برابر گامبیا اظهار داشت: معمولا بازی های اول هم راحت و هم بسیار سخت است و تیمی که هوشیارتر و هدفمند تر بازی کند به نتیجه دلخواه می رسد.

وی اضافه کرد: چند تیم آفریقایی را شیران آفریقایی می گویند اما شیران ایران نشان دادند بسیار قدرتمند تر از قهرمان آفریقا هستند و با شکست این تیم و به زیر کشیدن آنها کاری کارستان انجام دادند.

سرپرست تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان تصریح کرد: هیچ کس در اینجا باورش نمی شد که ایران گامبیا را شکست دهد اما با درخشش بازیکنان ما آنها به این باور رسیدند که این تیم برای شگفتی سازی به جام جهانی آمده است. بازیکنان ایران نشان دادند آینده سازان فوتبالند و می توانند فوتبال ایران را برای چندین سال بیمه کنند.

جزئی اضافه کرد: همانطور که بازیکنان ایران در گفتگوهای مختلف اعلام کرده اند اهداف بزرگی در سر دارند و نمی خواهند با انجام 2 یا 3 بازی به ایران بازگردند یا برای کسب تجربه به جام جهانی نیامده اند. آنها آمده اند شگفتی ساز شوند و قطعا با توجه به اینکه بین نفرات اول تا بیست و دوم تیم ایران فرقی وجود ندارد با اتحاد موجود بین آنها رسیدن به این موفقیت دور از دسترس نیست.

وی با بیان اینکه این فوتبالیست ها بهترین فوتبالیست های ایران در این رده هستند، تاکید کرد: امیدوارم آنها با تداوم روند رو به رشد خود به باشگاه های مطرح خود برسند و به همه ثابت کنند که از شهرستانهای ایران استعدادهایی وجود دارد که می توانند جا پای بزرگان فوتبال بگذارند.

سرپرست تیم فوتبال کشورمان با اشاره به اینکه این موفقیت حاصل زحمات شبانه روزی کادر فنی، بازیکنان و حتی مربیان شهرستانی و استانی و باشگاهی است که در این دیدار به ثمر نشست در پایان گفت: خوشحال کردن مردم بزرگترین دستمزد این ملی پوشان است. قطعا خداوند هم از آنها راضی است زیرا دیشب از جان مایه گذاشته و مردم ایران را شاد کردند و امیدوارم این روندها ادامه داشته باشد تا در نهایت همه در شادی های ما شریک شوند.