ایران دوست ترکیه است / غرب در قبال تهران "بهانه جویی" نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، "رجب طیب اردوغان" که قرار است امشب وارد تهران شود در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت : ایران دوست ترکیه است و به اعتقاد من برنامه هسته ‌ای این کشور کاملاً صلح ‌آمیز است.

اردوغان در ادامه با کم‌ اهمیت خواندن نگرانیهای غرب درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته ‌ای ایران، اینکه تهران به دنبال سلاح هسته‌ ای است را "بهانه" خواند و حمله به تاسیسات هسته‌ ای ایران را "دیوانگی" دانست.

وی از وجود استانداردهای دوگانه برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای انتقاد نموده و تصریح کرد: برخوردی در این میان وجود دارد که اصلاً عادلانه نیست. چون آنهایی که ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ‌ای متهم می‌ کنند، خود زیربناهای هسته ‌‌ای بسیار محکمی دارند و این را انکار نمی ‌کنند. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل همگی زرادخانه ‌های هسته ‌‌ای دارند و علاوه بر آن، کشورهایی نیز هستند که عضو آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی نیستند و سلاح هسته‌ ‌ای دارند. بنابراین اگرچه ایران سلاح هسته‌ ای ندارد اما کسانی که می ‌گویند ایران نباید به آنها دست یابد کشورهایی هستند که خود دارای سلاح هسته‌ ‌ای‌‌ هستند.

وی در ادامه به جنجال آفرینی های رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و گفت : اگر هدف حمله به ایران است من فکر نمی کنم کار درستی باشد. اینکه شما از یک طرف بگوئید به دنبال صلح جهانی هستید و از طرف دیگر چنین رویکرد تخریبی را در قبال کشوری که بیش از ‌١٠هزار سال پیشینه تاریخی دارد اتخاذ کنید، این درست نیست.

وی در ادامه به روابط تهران-آنکارا اشاره کرد و گفت : ترکیه تاکنون روابط بسیار خوبی با ایران داشته و هیچ مشکلی با یکدیگر نداشته ‌ایم.

نخست ‌وزیر ترکیه با بیان این که روابط ترکیه و ایران در گذشته و در دوران حاکمیت لائیک ها سرد بود و اکنون بهبود یافته است، اظهار داشت: تجارت بین دو کشور در سال گذشته حدود پنج میلیارد و 500 میلیون یورو بوده و این یکی از نشانه ‌های افزایش اعتماد بین دو کشور است.

اردوغان در ادامه به موضوع پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت : در میان سران اتحادیه اروپا افرادی همانند رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان هستند که علیه ترکیه غرض‌ ورزی می ‌کنند . ما قبلاً در زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک، روابط فوق ‌العاده‌ای با فرانسه داشتیم و او نیز مواضع بسیار مثبتی نسبت به ترکیه داشت اما در زمان سارکوزی این موضوع مطرح نیست و گرایش غیرمنصفانه ‌ای را از سوی فرانسه شاهدیم.

وی افزود: در اتحادیه اروپا ما می ‌توانستیم پلی ارتباطی میان 1.5 میلیون مسلمان جهان اسلام با پیروان ادیان دیگر باشیم. اروپا چشم خود را به روی این مسئله بست که این یک نقطه‌ ضعف برای اتحادیه اروپا محسوب می شود.