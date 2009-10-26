انتظار قهرمانی نداریم / ورزش را باید مدیران ورزشی اداره کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شفق با حضور در غرفه خبرگزاری در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با بیان اینکه باشگاه تراکتورسازی تبریز سمبل و نماد ورزش آذربایجان است گفت: وضعیت این تیم با توجه به اینکه برای اولین سال وارد لیگ برتر شده خوب است و ما انتظار کسب قهرمانی توسط این تیم را نداریم همینکه بتواند جایگاه مناسبی را از آن خود کند کافی است.

شفق درخصوص وضعیت ورزش کشور ادامه داد: فوتبال ما باید دست فوتبالی ها باشد و خوشبختانه هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال غنی ترین هیئت رئیسه ای است که در چند دوره گذشته در راس این فدراسیون حاضر بوده است. کفاشیان خود یکی از بهترین مدیران ورزش کشور بوده و آشنایی کافی با مشکلات ورزش ایران دارد. وی یکی از مهمترین مصادیقی که کمتر دیده می شود را داراست و آن هم عنصر صداقت و پاکی است که در کفاشیان وجود دارد.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با مثبت ارزیابی کردن برگزاری نمایشگاه مطبوعات تصریح کرد: ما به عرصه فرهنگ، عرصه آموزشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها، کتاب و سینما کم بهاء می دهیم و این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته ورزش جز فرهنگ و زیر ساخت های آنها قرار دارد و قطعا زمان اینکه بگوئیم ورزش باعث تقویت جسم است گذشته است.

وی تاکید کرد: به عقیده من در یکی و دو دهه آینده شاهد این خواهیم بود که فوتبال به عنوان هنر هشتم مطرح شود زیرا فوتبال تمام فاکتورهایی که سینما دارد را داراست. فوتبال هم اکنون سینما را در آغوش گرفته و همزادپنداریهای جهانی وحس دراماتیک را هر لحظه موج با موج دارد و به وجود می آورد.