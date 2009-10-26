سیستم کابل کشی 15 تقاطع گرگان زمینی شد

ابراهیم کریمی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح به منظور ایمنی، زیباسازی و کاهش ترافیک اجرا شد و با به پایان رسیدن این پروژه اثرات تخریب صاعقه، برف و باران بر روی چراغهای راهنمایی و فرماندهی های مرتبط با آنها به حداقل خواهد رسید.

وی اظهار داشت: همچنین به منظور کاهش ترافیک در چهار راه میدان، چراغ های راهنمایی این تقاطع، هوشمند شد و شهرداری با قراردادن سنسورهای زیرسطحی در تقاطع چهارراه میدان باعث کاهش تاخیر این تقاطع و هوشمند سازی ترافیک شد.

وی خاطرنشان کرد: سنسورهای زیرسطحی تعداد ماشینهای در حال عبور از هر لاین را شمارش کرده و با میانگین گرفتن از تعداد خودروهای عبوری از هر محور، مدت زمان چراغ سبز را کاهش یا افزایش می دهد.

شهردار گرگان بیان داشت: در این تقاطع 16سنسور مورد استفاده قرار گرفته که در محورهای ورودی به این تقاطع اعم از میدان شهید هزار جریبی، میدان شهرداری، میدان سرخواجه و تقاطع خیابان شهید رجایی چهار سنسور به صورت زیرسطحی قرار داده شده است که از طریق کابل به چراغهای راهنمایی اتصال پیدا کرده اند.

کریمی هزینه این اقدام را بالغ بر 120 میلیون ریال اعلام و خاطرنشان کرد: در سیستم فرماندهی گذشته و تنظیمات پیشین، زمان چراغ سبز برای هر لاین به صورت از پیش تعیین شده و ثابت بود.

وی عنوان کرد: حال آنکه در سیستم به روز شده کنونی مدت زمان چراغ سبز هر لاین متناسب با تعداد ترددهای انجام شده از آن محور و محورهای دیگر محاسبه و این خود علاوه بر کاهش ترافیک تقاطعها باعث صرفه جویی در وقت همشهریان می شود.