شرکت های ایرانی در طرح های راهبردی عراق سرمایه گذاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، "عبداللطیف رشید" وزیر منابع آبی عراق با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در طرح های راهبردی این کشور به ویژه در بخش آب، از شرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در عراق دعوت کرد.

وی با اشاره به مذاکرات اخیر خود با وزیر نیروی ایران در تهران، افزود: در دیدار با 50 شرکت ایرانی که در زمینه سدسازی و پروژه های آبی فعالیت می کنند، از آنها برای حضور در عراق دعوت کردم.

وزیرمنابع آبی عراق همچنین در روزهای اخیر از موافقت ایران در زمینه انجام مذاکرات مستقیم درباره میزان سهم عراق از آب های مشترک خبر داد.

عباللطیف رشید در این باره اظهار داشت: ایران برای نخستین بار در 4 سال اخیر است که با این مسئله موافقت می کند.