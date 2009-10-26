عضویت رایگان در کتابخانه های استان یزد/ صدور کارت پژوهش برای اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسن علایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری با تشریح برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در استان یزد اظهار داشت: در این هفته 91 جشن کتاب در تمامی کتابخانه ‌های عمومی سطح استان یزد با محوریت معرفی مفاخر برگزار می ‌شود که در این جشنها از اعضای فعال کتابخانه ‌ها، تقدیر از خانواده کتابخوان،‌ تقدیر از کتاب یاوران و سایر فعالان عرصه کتاب تجلیل می ‌شود.

نخستین کتابخانه هوشمند در استان یزد راه‌ اندازی می ‌‌شود

وی همچنین از راه‌ اندازی نخستین کتابخانه هوشمند در استان یزد خبر داد و افزود: این کتابخانه در هفته کتاب و کتابخوانی در فرهنگسرای امام علی (ع) راه ‌اندازی و سوییچ ‌گذاری می ‌شود اما راه ‌اندازی اصلی و بهره‌ برداری آن حدود یک ماه زمان می‌ برد.

علایی با اشاره به سیاست اصلی نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد بیان داشت: مهمترین سیاست راهبردی ما فعال کردن انجمن کتابخانه‌ ها در استان یزد و شهرستانهای آن است.

فهرست کار برای نخستین بار در کتابخانه های استان یزد ایجاد می شود

علایی خاطرنشان کرد: ایجاد فهرست‌ کار مشترک برای نخستین بار در استان یزد در حال پیگیری است که به دنبال ایجاد و راه‌ اندازی آن، ارتباط کتابخانه ‌های سطح شهر با یکدیگر برقرار می‌ شود.

علایی همچنین از تدوین و برنامه ‌ریزی طرح "کتاب، خانه به خانه" در نهاد کتابخانه ‌های استان یزد خبر داد و بیان داشت: در صورت اجرای این طرح جامعه استان یزد به سوی دانا محوری هدایت می ‌شود و با داشتن شهروند آگاه و دانا کار همه ارگان ‌ها، سازمان‌ ها و به ویژه مطبوعات و رسانه‌ ها ساده ‌تر خواهد شد.

وی یادآور شد: در اجرای این طرح لازم است تمامی ساختمانهایی که در محلات خالی و بلااستفاده مانده است به کتابخانه موقت تبدیل شود تا همه افراد یک محله بتوانند از کتب مختلف استفاده کنند تا از این طریق فرهنگ کتابخوانی در جامعه نهادینه شود.

علایی با اشاره به اجرای طرحی با عنوان "کتاب من" ادامه داد: تلاش می‌ شود کتاب‌های درخواستی علاقمندان به کتاب برای آنها تهیه و از طریق مختلف به دست آنها برسد.

همه کتابخانه های استان یزد به کافی نت مجهز می شوند

وی همچنین از راه ‌اندازی کافی ‌نت در کتابخانه ‌ها خبر داد و افزود: در حال حاضر چهار مورد از کتابخانه ‌ها به کافی ‌نت مجهز هستند و در صورت تامین بودجه تلاش می ‌شود تا پایان امسال 50 درصد دیگر از کتابخانه‌ ها و تا پایان سال آینده، تمامی کتابخانه ‌های استان یزد به کافی ‌نت مجهز شوند.

علایی اعلام کرد: تا سال آینده 20 مورد از کتابخانه ‌های استان یزد نیز به اینترانت متصل می ‌شود و از این طریق امکان تبادل اطلاعات کتاب‌ های موجود کتابخانه ‌ها، اعضا و ... از طریق رایانه قابل دسترسی خواهد بود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های استان یزد همچنین با اشاره به لزوم راه ‌اندازی کتابخانه ‌های استاندارد در همه شهرستان‌ های استان یزد، اظهار داشت: در حال حاضر این نوع کتابخانه در شهرستان مهریز راه‌ اندازی شده و به تدریج در سایر شهرستان‌ های دیگر استان نیز راه‌اندازی خواهد شد.

اختصاص سهم نیم درصدی شهرداری یزد به نهاد کتابخانه ها اصولی انجام نمی شود

وی با اشاره به سهم نیم درصدی درآمد شهرداری به کتابخانه ‌ها یادآور شد: در شهر یزد میزان درآمد شهرداری اعلام نمی‌ شود و بدون اطلاع ‌رسانی در این زمینه هر ماه مبلغی به حساب کتابخانه ‌ها واریز می‌شود در حالیکه در بسیاری از شهرستان‌ها نظیر میبد و تفت، شهرداری علاوه بر اعلام درآمد به طور ماهانه و واریز سهم نیم درصد، مبلغی نیز مازاد بر سهم کتابخانه ‌ها به منظور توسعه این مراکز فرهنگی به حساب این نهاد واریز می‌ شود.

علایی ادامه داد: براساس قوانین شهرداری ابتدا باید میزان درآمد خود را اعلام و براساس آن سهم نیم درصدی را به حساب کتابخانه ها واریز کند.

کارت پژوهش برای خبرنگاران استان یزد صادر می شود

مدیرکل نهاد کتابخانه‌ های استان یزد همچنین از صدور کارت پژوهش برای خبرنگاران استان یزد خبر داد و افزود: با ارائه این کارت به هر یک از کتابخانه های استان یزد امکان امانت گرفتن هر کتابی میسر خواهد شد.

وی افزود: در این طرح دارندگان کارت نیاز نیست کتاب خود را از هر کتابخانه ای که دریافت کرده اند به همان کتابخانه بازگردانند بلکه با ارائه این کارت می توانند کتاب مورد نظر خود را از کتابخانه دلخواه تحویل گرفته و به کتابخانه دلخواه نیز تحویل دهد.

علایی عنوان کرد: این تبادل بین شهرستانها نیز انجام خواهد به عنوان نمونه دارنده این کارت می تواند کتابی را مثلا در شهرستان طبس امانت بگیرد و در شهرستان مهریز به کتابخانه ای عمومی تحویل دهد.

وی افزود: این طرح در حال حاضر تنها برای اصحاب رسانه استان و با همکاری خانه مطبوعات انجام می شود اما در آینده برای سایر اقشار استان نیز به تدریج اجرایی خواهد شد.

از 24 تا 29 آبان‌ ماه هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده است.