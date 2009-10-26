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۴ آبان ۱۳۸۸، ۲۰:۰۵

قاچاق کالا در کرمان 35 درصد کاهش یافته است

قاچاق کالا در کرمان 35 درصد کاهش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات کرمان از کاهش 35 درصدی قاچاق کالا در کرمان خبر داد.

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 265 پرونده قاچاق کالا در کرمان تشکیل شده است که طبق آمار نسبت به سال گذشته 35 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ارزش این تعداد پرونده نیز چهار میلیارد ریال برآورد می شود که از این نظر نیز با کاهش 15 درصدی مواجه شده ایم.

وی عنوان کرد: طی همین مدت نیز درآمد گمرک کرمان 36 میلیارد و 456 میلیون و 380 هزار ریال بوده است.

سالاری در خصوص بخش مسافری نیز گفت: در بخش مسافری نیز طی مدت اخیر تعداد 23 هزار و 776 مسافر ورودی و خروجی از طریق فرودگاه کرمان به کشورهای امارات متحده عربی، سوریه و عربستان سعودی تردد کرده اند.

مدیر گمرکات کرمان اضافه کرد: در بخش امانات پستی نیز تعداد 353 بسته به ارزش 34 میلیون ریال شامل البسه، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و شکلات از کشورهای آلمان، آمریکا، کانادا و هلند از طریق گمرک امانات پستی کرمان ارسال و وارد شده است.

کد مطلب 971495

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