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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۴

سومین جشنواره دانشجویی ثقلین برگزار می شود

سومین جشنواره دانشجویی ثقلین برگزار می شود

سومین جشنواره ملی دانشجویی، فرهنگی و هنری ثقلین در راستای بسط ژرف اندیشی و نگرشی نو بر باورها و آموزه های دینی دانشجویان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ثقلین در دو عرصه انعکاس تعالیم و زیبایی های قرآنی و آموزه های زندگی بخش پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار(ع) برنامه ریزی و تدوین شده است.

سومین جشنواره ثقلین با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کانونهای قرآنی دانشجویان به میزبانی و تدبیر دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

بخشهای اصلی جشنواره عبارتند از بخش هنری، ادبی، فناوری و بخش جنبی جشنواره که نمایشگاه کتاب و نمایشگاه آثار را شامل می شود. 

مهلت ارسال آثار تا 25 آبان ماه  سال جاری و زمان برگزاری جشنواره 26 آذرماه است.

کد مطلب 971496

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