سومین جشنواره دانشجویی ثقلین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ثقلین در دو عرصه انعکاس تعالیم و زیبایی های قرآنی و آموزه های زندگی بخش پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار(ع) برنامه ریزی و تدوین شده است.

سومین جشنواره ثقلین با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کانونهای قرآنی دانشجویان به میزبانی و تدبیر دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

بخشهای اصلی جشنواره عبارتند از بخش هنری، ادبی، فناوری و بخش جنبی جشنواره که نمایشگاه کتاب و نمایشگاه آثار را شامل می شود.

مهلت ارسال آثار تا 25 آبان ماه سال جاری و زمان برگزاری جشنواره 26 آذرماه است.