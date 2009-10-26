مذاکرات جدی برای حفاری 20 حلقه چاه در بصره عراق

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیف الله جشن ساز پیش از ظهر دوشنبه در آئین بهره برداری از دکل 26 فتح در اهواز اظهار داشت: شرکت ملی حفاری ایران بعد از انقلاب و به فرمان امام خمینی(ره) تاسیس شد و امروز توانسته ایران را در بخش حفاری به مرز خودکفایی برساند در حالیکه تا پیش از انقلاب تمام عملیات حفاری ایران توسط شرکت های آمریکایی و اروپایی صورت می گرفت.

وی افزود: امروز آثار و برکات این تصمیم تاریخی امام خمینی(ره) را در صنعت نفت ایران بعد از 30 سال می بینیم زیرا اگر شرکت ملی حفاری حضور نداشت باید سالانه یک میلیارد دلار برای این کار به شرکت های خارجی پرداخت می کردیم ضمن اینکه با وجود تحریم، شرکت های خارجی به راحتی برای ما حفاری نمی کردند کما اینکه امروز هم برای تامین برخی قطعات کوچک، تحریم را بهانه قرار می دهند.

جشن ساز تصریح کرد: تا افق سال 1403 به 50 دستگاه حفاری دیگر در بخش خشکی و 25 دستگاه در بخش دریا نیاز داریم که امیداریم دولت در این خصوص همکاری لازم برای تامین آنها را انجام دهد.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: شرکت ملی حفاری تنها نباید نگاه خود را معطوف به داخل مرزها کند زیرا باید در سایر کشورها نیز حفاری کند کما اینکه هم اینک این شرکت در کشور لیبی مشغول فعالیت است.

وی افزود: هم اکنون در حال مذاکره با کشور عراق برای حفاری کردن 20 چاه نفت در میدان جدید بصره هستیم که این مذاکرات به مرحله تعیین کننده ای رسیده است.