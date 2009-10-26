مشکلات تعاونی های مسکن مهر خراسان جنوبی بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل تعاون خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در این نشست بر پیگیری جدی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تاکید کرد و گفت: تعاونی های مسکن مهر از دو کانال مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن حمایت می شوند که در این راستا مصوب شده واحدهای مسکونی مهر باید در بازده زمانی یکسال تحویل متقاضیان شوند.

حسین خوشایند با اشاره به اینکه هم اکنون در خراسان جنوبی دو شهر قاین و بیرجند دارای جمعیت بالای 25 هزار نفر جمعیت است، اظهار داشت: در سطح استان بالغ بر 18 شهر دارای جمعیت زیر 25 هزار نفر است.

وی به تشکیل 50 تعاونی در 18 شهر زیر جمعیت 25 هزار نفراستان اشاره کرد و بیان داشت: بالغ بر پنج هزار و 500 نفر متقاضی در سایت تعاون استان ثبت نام کرده که از این تعداد دو هزار و 385 نفر واجد شرایط شناخته شده اند.

خوشایند با بیان اینکه در کلیه شهرهای استان زمین بیش از تقاضا تحویل شده است، خاطرنشان کرد: در این راستا بیش از سه هزار و 124 نفر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت زمین گرفتند.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه برای تمام متقاضیان زمین در اختیار اتحادیه قرار گرفته و تاکنون پنج هزار و 436 قطعه زمین آماده ‌سازی شده تحویل تعاونی ‌ها شده است، یادآور شد: با سیاست ‌گذاری‌ های خوب دولت مشکل خاصی در بحث مسکن مهر وجود ندارد و چنانچه تعاونی با مشکل روبرو شد به اداره‌ کل تعاون منعکس کند تا پیگیری‌ های لازم به عمل آید.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی نیز در این آئین مقوله مسکن و اشتغال را از ذغدغه های دولت دانست و گفت: رفع مشکل مسکن در خراسان جنوبی نیازمند عزم همگانی از طریق بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی و تعاونی مسکن است.

علی اصغر آسمانی مقدم با اشاره به اینکه در حال حاضر ارائه تسهیلات به تعاونی ها در سطح استانها به دو قسمت تقسیم شده است، اظهار داشت: هم اکنون تسهیلات به مسکن مهر با توجه به جمعیت شهرهای زیر و بالای 25 هزار نفر ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه سهمیه تسهیلات استان باید ظرف مدت دو ماه آینده جذب شود، تصریح کرد: این سهمیه برای شهرهای زیر 25 هزار نفر سه هزار و 127 واحد و در شهرهای بالای 25 هزار نفر حدود دو هزار و 500 واحد مسکونی تعیین شده است.

آسمانی مقدم ادامه داد: جذب 50 درصدی این تسهیلات تا 15 آبان ماه جاری نیازمند تعامل بیش از پیش نهادهای مربوطه است.

وی در خصوص بانکهای مسکن نیز خاطرنشان کرد: خط اعتباری ویژه تسهیلات مسکن مهر به مدیریت شعب بانک مسکن استان اختصاص یافته و این بانک موظف به پرداخت تسهیلات است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: بانک مسکن باید به تمام تعاونی‌های مسکن مهر که به مرحله دریافت تسهیلات اعم از آماده‌ سازی و ساخت دست یابند تسهیلات آماده ‌سازی به مبلغ 10 میلیون ریال و تسهیلات ساخت به مبلغ 150 میلیون ریال پرداخت کند.