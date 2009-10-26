خونسردی عامل موفقیتم بود / کلمبیا را هم شکست خواهیم داد

ایمان صادقی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی سنگینی بود و فشار زیادی روی تمام نفرات تیم خصوصا من وجود داشت اما سعی کردم با حفظ خونسردی تمام از دروازه ایران حفاظت کنم و خوشحالم با گل نخوردن به موفقیت تیم ایران کمک کرده ام.

وی ادامه داد: من در 2 سال گذشته تمرینات بدنی و ذهنی بسیاری انجام دادم و همین ها به من کمک کرد در این دیدار چندین موقعیت گامبیا را مهار کنم. خدا را شکر می کنم که دروازه ایران بسته ماند و امیدوارم با دعای خیر مردم در دیدار با کلمبیا هم مانع گلزنی حریف شویم.

دروازه بان تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان پیروزی برابر گامبیا را نقطه آغاز موفقیت ایران در جام جهانی برشمرد و در خصوص دیدار با کلمبیا تصریح کرد: قطعا در تمرینات روزهای بعدی روی نقاط ضعف این تیم کار خواهیم کرد و با تمام قوا برابر کلمبیا به میدان خواهیم رفت.

صادقی در پایان گفت: کلمبیا تاکتیکی تر و سرعتی تر از گامبیاست اما ما با تلاش و زحمت کادر فنی برای پیروزی مقابل آنها به میدان می رویم و بسیار امیدواریم دومین پیروزی خود در جام جهانی را برابر این تیم به دست آوریم.