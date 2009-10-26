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۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

حدادی در غرفه مهر:

برای پرتاب در آسیا آماده می‌شوم / امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشم

برای پرتاب در آسیا آماده می‌شوم / امیدوارم عملکرد خوبی داشته باشم

قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات از آمادگی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگجو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی بعدازظهر دوشنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها گفت: قرار بود تمریناتم را تا مسابقات قهرمانی آسیا (چین) در ساری دنبال کنم اما با نظر مربی ام برنامه تغییر کرد و در تهران تمرین خواهم کرد.

وی افزود: تا گوانگجو دو هفته فرصت دارم و در این مدت با پشت سرگذاشتن تمرینات سنگین و سبک خود را برای حضوری موفق در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا آماده می کنم تا پرتاب خوبی داشته باشم. 

وی تصریح کرد: آب و هوای گوانگجو شرجی است و اگر می شد چند روز زودتر عازم این رقابتها می شدیم برای تطبیق با آب وهوا خوب بود.

کد مطلب 971507

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