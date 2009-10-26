به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی بعدازظهر دوشنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها گفت: قرار بود تمریناتم را تا مسابقات قهرمانی آسیا (چین) در ساری دنبال کنم اما با نظر مربی ام برنامه تغییر کرد و در تهران تمرین خواهم کرد.

وی افزود: تا گوانگجو دو هفته فرصت دارم و در این مدت با پشت سرگذاشتن تمرینات سنگین و سبک خود را برای حضوری موفق در مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا آماده می کنم تا پرتاب خوبی داشته باشم.

وی تصریح کرد: آب و هوای گوانگجو شرجی است و اگر می شد چند روز زودتر عازم این رقابتها می شدیم برای تطبیق با آب وهوا خوب بود.